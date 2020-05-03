Norris, Indianapolis'i kazanmaması için kendisine çarpan Pagenaud'u eleştirdi

IndyCar'ın iRacing Challenge etkinliğine katılan Lando Norris, COTA'daki yarışta zafere ulaşmayı başarmıştı.

Norris, bugün iRacing Challenge'ın altıncı ve son ayağına da katıldı. Indianapolis'teki yarışı lider götüren Norris, bitime üç tur kala tur bindirme esnasında Simon Pagenaud ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

Pagenaud'un Norris gelirken ayağını gazdan çektiği görülüyordu ve tekrarları seyreden Norris, Pagenaud'u eleştirdi.

Sonrasında Pagenaud'un Norris'i kasıtlı olarak yarış dışı bıraktığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Yarıştan sonra Fransız sürücüyle konuştuğunu söyleyen Norris, "Benden özür diledi. Pite girmek ve beni yavaşlatmak istediğini söyledi. Oliver Askew'in kazanmasını istiyordu, benim kazanmamı istemedi."

"Bu yüzden beni biraz yavaşlatmaya çalıştı. Pite girecekti ve yarış dışı bırakma niyetinde değildi... Sadece beni yavaşlatmak istedi ve virajın ortasında önümde fren yaptı."

"Kaç saatimi bu sola doğru virajlarda harcadığımı biliyor musun? Kaç saatimi bu düzlüklerde harcadım? Toplamda bir günümü buna harcamış olmalıyım. 24 saat boyunca tam gaz giderken sola dönerek mükemmel olmaya çalıştım. 24 saat boyunca hassas şekilde bunu tek elle yapmaya çalışım."

"Sonra bu adam çıkıyor ve IndyCar'da yarışmayan bir sürücünün Indy yarışını kazanmasından rahatsız olduğu için her şeyi mahvediyor. İşte durum bu." dedi.

Max Chilton da konu hakkında Tweet atarak Norris'e destek verdi.

Zak Brown da Twitter'dan bunun "şampiyondan beklenecek bir hareket olmadığını" yazdı.

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