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eSports / Son dakika

Norris "daha ciddi" olan Veloce/Motorsport Games etkinliğinin tadını çıkarıyor

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Norris "daha ciddi" olan Veloce/Motorsport Games etkinliğinin tadını çıkarıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Nis 2020 16:51

Lando Norris, Veloce Esports ve Motorsport Games tarafından düzenlenen Esports etkinliğinin daha ciddi ve rekabetçi doğasından keyif aldığını söyledi.

Formula 1 yönetimi, devam eden COVID-19 salgı nedeniyle ilk sekiz yarıştan altısını erteledi, diğer ikisini ise iptal etti.

Pilotlar, yarışların yokluğunda çeşitli sanal yarışlara katılıyor ve Veloce ile Motorsport'un düzenlediği etkinlikte Lando Norris de yer alıyor.

McLaren pilotu, Veloce/Motorsport Games etkinliklerinin yanı sıra, F1’in Sanal GP Serisinde düzenli olarak yer aldı ve bunun dışında başka serilerde de yarışıyor.

Şu anda en çok hangi Esports serisinde yarışmaktan hoşlandığı sorulduğunda Norris, gerçek yarış pilotları ve önemli Esports yıldızları olan Veloce / Motorsport Games etkinliğini işaret etti.

Norris, “F1'in sanal yarışı daha çok ünlülere hitap ediyor, Liam Payne gibi insanlara. Veloce bazı açılardan daha ciddi."

“Bazı büyük YouTuber'lar  ve içerik üreticileri var, ancak daha fazla simülatör sürücüsü, F1 2019'da oynayan insanlar ve daha profesyonel sürücüler var."

“F1'in Sanal Serisi biraz daha eğlenceli ve gösterişli, ama kendime daha fazla odaklanmak yerine daha rahat yarışabiliyorum, çünkü Veloce'deki gibi yarışı ciddiye alan profesyonellerden ziyade daha çok ünlüler var."

“Muhtemelen şu anda Veloce'yi biraz daha seviyorum, çünkü onları biraz daha ciddiye almanız gerekiyor."

"F1'in sanal yarışı da eğlenceli çünkü bazı gerçek sürücülere karşı yarışıyorsunuz, ama o kadar da ciddi değil." dedi.

Norris, Pazar günü Veloce Esports ile Motorsport Games tarafından ortaklaşa düzenlenen "Not The GP" etkinliğine katılacak.

Britanyalı sürücü geçen hafta sonu düzenlenen Veloce Pro Series etkinliğinde etkileyici bir performans sergiledi ve iRacing'de düzenlenen V8 Supercars yarışında pole pozisyonundan başlayıp zafere ulaştı.

Norris ikinci yarışta ise ters gridle onuncu başladı ve Martin Kodric'in hemen gerisinde ikinci sırada finiş gördü.

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Seri Formula 1 , eSports
Editör Luke Smith

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