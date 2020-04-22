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eSports / Son dakika

Norris, COTA IndyCar Esports yarışına katılacak

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Norris, COTA IndyCar Esports yarışına katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Nis 2020 11:52

McLaren Formula 1 sürücüsü Lando Norris, IndyCar’ın Cumartesi günü COTA pistinde yapacağı sim yarışına katılacak.

IndyCar, dünyanın COVID-19 virüsüyle mücadele ettiği şu günlerde sanal bir seri başlattı ve gerçek seride yarışan sürücülerin büyük bir kısmı bu sanal şampiyonaya katılıyorlar. Şimdiye kadar iRacing platformunda gerçekleştirilen serinin Watkins Glen, Barber, Michigan ve Motegi ayakları geride kaldı.

IndyCar’ın iRacing serisinin beşinci ayağı bu Cumartesi günü COTA pistinde gerçekleşecek. McLaren'ın genç sürücüsü Lando Norris de IndyCar gridine davet edildi.

Zaten sim yarışlarına katılan ve sürekli Twitch hesabından yayın yapan Norris, Arrow McLaren SP ile bu yarışa katılmayı kabul etti. Şimdi Patricio O’Ward ve Oliver Askew'in takım arkadaşı olacak.

Austin pisti hem Formula 1 hem de IndyCar takviminde yer alan tek pist. Bu nedenle Norris pisti iyi biliyor.

Norris'i gride çağırma çağrısı, Twitter'da O’Ward tarafından geldi.

 

IndyCar da çok geçmeden 20 yaşındaki Britanyalı sürücüyü etkinliğe davet etti.

 

COTA yarışı bu cumartesi günü TSİ 09:30'da yapılacak. Altı ayak üzerinden gerçekleştirilen yarışın son ayağı ise 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar , eSports
Pilotlar Lando Norris
Takımlar Schmidt Peterson Motorsports
Editör Filip Cleeren

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