Nisan ayında izlenebilecek en iyi Espor yarışları

Redline'ın "Real Racers Never Quit" serisinin 6. yarışı

Gün ve Saat: 3 Nisan Cuma, TSİ 23.00

3 Nisan Cuma, TSİ 23.00 Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne

Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne Nereden izlenir: Team Redline YouTube kanalı/ internet sitesi

Nedir? Redline'ın profesyonel sürücüler için yaptığı simülasyon yarış şampiyonasının ikinci haftasını sona erdiriyoruz. Serinin ilk yarışında F1 yıldızları Max Verstappen ve Lando Norris, Spa-Francorchamps sana pistinde yapılan yarışta liderlik için mücadele ederken birbirlerine çarpmışlardı.

Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet Fotoğraf: Dreyer & Reinbold Racing

IndyCar iRacing Challenge 2. Yarış

Gün ve Saat: 4 Nisan Cumartesi

4 Nisan Cumartesi Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak.

Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak. Nereden izlenir: NBC Sports Network

Nedir? Indycar'ın büyük bir Espor tarihi bulunmuyor olsa da yeni simülasyon yarışları trendini, iRacing ile takip etmekte. Serinin son şampiyonu Josef Newgarden önderliğinde pek çok isim bu yarışa katılırken sezonun ikinci yarışı, Barber Motorsports Park sanal pistinde yapılacak.

Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. Fotoğraf: NASCAR Media

eNASCAR Pro Invitational iRacing Serisi

Gün ve Saat: 5 Nisan Pazar

5 Nisan Pazar Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Aralarında, emekliliğini açıklamış olan Dale Earnhardt Jr ve Bobby Labonte'nin de olduğu pek çok NASCAR Cup serisi yıldızı

Aralarında, emekliliğini açıklamış olan Dale Earnhardt Jr ve Bobby Labonte'nin de olduğu pek çok NASCAR Cup serisi yıldızı Nereden izlenir: FOX Broadcast Network, FS1, FOX Sports aplikasyonu

Nedir? NASCAR, gerçek hayattaki takvimini TV'ye özel yapılmış olan simülasyon serisi ile, takvimdeki pistlere uygun olarak planladı. Texas'ta yapılan son yarışta 1.3 milyon kişi bu yayını izledi; yarış sanal Bristol pistinin kısa konfigürasyonunda yapılmıştı.

Lando Norris, F1 2019 ekran görüntüsü Fotoğraf: Veloce Racing

Veloce’nin Motorsport Games ile ortaklaşa yaptığı #NotTheGP serisi

Gün ve Saat: 5 Nisan Pazar

5 Nisan Pazar Oyun: F1 2019

F1 2019 Katılımcılar: F1 sürücüleri, F1 Espor sürücüleri ve ünlüler

F1 sürücüleri, F1 Espor sürücüleri ve ünlüler Nereden izlenir: Veloce Esports’ YouTube/Twitch kanalı, Motorsport.tv ve Motorsport.com.

Nedir? F1 temelli geçici simülasyon serisi, gerçek hayat ve sanal F1 yıldızlarını, spor dünyasının içinden veya dışından ünlüleri bir araya getiriyor. Serinin ilk iki yarışı, taraftarları büyük bir şekilde eğlendirirken, dramaya ve çekişmeli yarışa da ev sahipliği yaptı.

Formula 1 Sanal Grand Prix

Gün ve Saat: 5 Nisan Pazar

5 Nisan Pazar Oyun: F1 2019

F1 2019 Katılımcılar: Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell, Nico Hulkenberg, Sergio Perez ve Lance Stroll

Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell, Nico Hulkenberg, Sergio Perez ve Lance Stroll Nereden izlenir: F1 YouTube kanalı

Nedir? F1'in Sanal Grand Prix serisi, simülasyon yarışlarındaki bir rekabeti ortaya koymak yerine taraftarları eğlendirirken ilginç sürücü eşleşmeleri yaratmaya çalışmayı amaçlıyor. Yapılan ilk yarışta F1 sürücüleri ile yarışan isimlerin yanında One Direction üyesi Liam Payne, eski Olimpik sporcu Chris Hoy ve profesyonel golf oyuncusu Ian Poulter'ın yarıştığını görmüştük. Gelecek yarışlarda daha çok 2020 F1 sürücüsünün yarışa katılması bekleniyor. Vietnam GP pistinin F1 2019 oyununda olmaması sebebiyle yarış, Avustralya GP pistinde yapılacak.

IndyCar iRacing Challenge 3. Yarış

Gün ve Saat: 11 Nisan Cumartesi

11 Nisan Cumartesi Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak.

Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak. Nereden izlenir: NBC Sports Network

Nedir? IndyCar'ın Espor serisinin üçüncü yarışındaki yarış, sürücülerin seçeceği bir pistte yapılacak. 25 IndyCar sürücüsünün katılması ile beraber gridin büyük bir çoğunluğu seriye katıldı, bu isimlerle beraber eski Formula 1 sürücüsü Scott Speed'de katılımcılar arasında.

Dirt Rally 2.0 ekran görüntüsü

World RX Invitational Series 1. Yarış

Gün ve Saat: 18 Nisan Cumartesi

18 Nisan Cumartesi Oyun: DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 Katılımcılar: Dünya RX Şampiyonası yıldızları ve DiRT Rally oyuncuları

Dünya RX Şampiyonası yıldızları ve DiRT Rally oyuncuları Nereden izlenir: Motorsport.tv, YouTube, Facebook ve Twitch

Nedir? Dünya Rallikros Şampiyonası'nın sanal serisi, Codemasters'ın DiRT Rally 2.0 oyunu üzerinden yapılacak. Bazı Dünya RX Şampiyonası katılımcıları, yarışa katılma hakkı kazanan oyunculara karşı yarışacak. Katılım hakkı bilgisayar platformu üzerinden yarışı oynayacak herkese açık. Bu yarış ise Catalunya sanal pistinde yapılacak.

IndyCar iRacing Challenge 4. Yarış

Gün ve Saat: 18 Nisan Cumartesi

18 Nisan Cumartesi Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak.

Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak. Nereden izlenir: NBC Sports Network

Nasıl? IndyCar'ın Espor serisinin dördüncü yarışında rastgele bir pistte yarışılacak. Pek çok sürücü simülasyon yarışlarına yeni olurken rekabet, simülasyon yarışları çaylaklarının sanal dünyaya alışması için, olabildiğince yakın olacak.

Le Mans Esports Series ‘Pro’ Bireysel Sıralama 6 (Hızlı Tur yarışı)

Gün ve Saat: 24 Nisan Cuma (3 Mayıs Pazar'a kadar devam edecek)

24 Nisan Cuma (3 Mayıs Pazar'a kadar devam edecek) Oyun: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Katılımcılar: Tüm oyunculara açık

Nedir? Her ne kadar profesyonel takımlar Le Mans Süper Final serisine Pro Takım serisi üzerinden katılabilseler de bireysel oyuncular, sanal Spa-Francorchamps pistinde turlayarak 2020 Le Mans 24 Saat yarışında yer alabilecekler.

Bir taraftar Le Mans Espor serisi simülatörlerinde sürüş yapıyor Fotoğraf: Paul Foster

Motorsport Games'in Le Mans Esports Series Pro Team serisinin 5. Yarışı

Gün ve Saat: 25 Nisan Cumartesi, TSİ 22.00

25 Nisan Cumartesi, TSİ 22.00 Oyun: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Katılımcılar: Red Bull, Lazarus, Jean Alesi’nin Espor takımı

Red Bull, Lazarus, Jean Alesi’nin Espor takımı Nereden izlenir: Motorsport.tv, YouTube, Facebook ve Twitch

Nedir? Le Mans Espor serisi Pro Takım serisinin son yarışı sonrasında klasmandaki ilk altı takım, Süper Final'e katılma hakkı elde edecek. Bu final ise 2020 Le Mans 24 Saat sırasında yapılacak. Şampiyonanın ikinci sezonundaki ödül havuzu toplam 200.000 dolar değerinde.

iRacing Nurburgring 24 Saat

Gün ve Saat: 25 Nisan Cumartesi, TSİ 16.00

25 Nisan Cumartesi, TSİ 16.00 Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Simülasyon yarışçıları ile gerçek yarışçılar

Simülasyon yarışçıları ile gerçek yarışçılar Nereden izlenir: iRacing websitesi ve YouTube kanalı

Nedir? iRacing'in özel yarışlarından biri olan bu yarış, geçmişte Formula 1 sürücüleri Max Verstappen ve Lando Norris'in de ilgisini çekmişti. Üst düzey simülasyon sürücüleri ve takımları genelde yarışta bulunuyor ve yarış, sanal ve gerçek dayanıklılık yarışlarındaki drama ve ilgiyi de içinde barındırıyor.

IndyCar iRacing Challenge 5. Yarış

Gün ve Saat: 25 Nisan Cumartesi

25 Nisan Cumartesi Oyun: iRacing

iRacing Katılımcılar: Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak.

Aralarında son şampiyon Josef Newgarden ile Indy500 galibi Alexander Rossi'nin yanında 2020 çaylakları Scott McLaughlin ve Felipe Nasr'in de bulunduğu griddeki çoğu isim yarışa katılacak. Nereden izlenir: NBC Sports Network

Nedir? IndyCar'ın beşinci sanal yarışı, iRacing üzerinden Circuit of the Americas'da yapılacak. F1'de de kullanılan bu pist, geçtiğimiz sene itibariyle IndyCar takvimine de alındı ve yarış sırasında pek çok pist sınırı tartışmasına sebep oldu. Çaylak pilot Colton Herta, geçen seneki yarışı kazanarak IndyCar tarihinin en genç galibiyet kazanan pilotu olmuştu. Herta, bu sene ise rakipleri ile beraber sanal dünyada rekabeti COTA'ya taşıyacak.