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eSpor / Son dakika

NASCAR Heat 5, Temmuz ayında piyasaya sürülecek

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NASCAR Heat 5, Temmuz ayında piyasaya sürülecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 May 2020 13:39

NASCAR Cup serisinin en popüler sürücüsü Chase Elliott ve Tony Stewart, NASCAR Heat video oyununun iki farklı versiyonunun kapağında yer alıyorlar.

Motorsport Network'ün bir parçası olan 704Games, Çarşamba günü popüler NASCAR video oyununun en son versiyonunun Temmuz ayında başlayacağını duyurdu.

Stewart'ın yer aldığı sportif içerikli özel NASCAR Heat 5'in Gold Sürümü, 7 Temmuz Salı günü PlayStation®4, Xbox One X ve PC sürümlerinde satışa sunulacak.

Elliott'un kapağında yer aldığı Standart Sürüm ise 10 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Açıklamanın yapılması amacıyla, NASCAR Heat 5'ın fragman videosu yayınlandı. "Refuse to Lose" (Kaybetmek yok) adıyla çıkan video, efsanevi NASCAR spikeri Ken Squier tarafından yorumlanıyor ve Elliott, 2019 Cup Series şampiyonu Kyle Busch ve 2014 Cup Series şampiyonu Kevin Harvick'in araçlarını içerisinde barındırıyor.

Nascar Heat 5 nedir?

704Games tarafından geliştirilen ve Motorsport Games tarafından yayınlanan NASCAR Heat 5, NASCAR Cup Series'in tüm resmi ekiplerini, araçlarını ve sürücülerini, ayrıca Xfinity Series, Gander RV & Outdoors Truck Series, ve Xtreme Dirt Series'i de içerisinde barındırıyor.

Oyuncular tek oyuncu, iki oyuncu, çok oyunculu bölünmüş ekran ve 40 oyuncuya kadar çevrimiçi modlarını kullanarak Kuzey Amerika genelindeki 34 otantik pistte yarışabilecekler.

NASCAR Heat 5, önceki oyunların temellerini korusa da, çeşitli oyun eklentilerine ve gelişmelerine sahip olacak. Artık daha da gelişmiş istatistiklere sahip olan sürükleyici Kariyer Modu, oyuncuların Cup Series'e ulaşana kadar çeşitli serilerde yarışmalarına ya da en sevdikleri takımla zirvede başlamalarına imkan tanıyor. Yeni Test Modu, oyuncuların her pistte araç ayalarını mükemmelleştirmelerine ve yarış çizgilerini geliştirmelerine yardım ediyor.

Şimdi ön satışa sunulan NASCAR Heat 5'in Gold Edition sürümünde, Kariyer Modu'nu seçen oyuncular Stewart-Haas adına Stewart renk düzeniyle yarışabilecekler. Dört DLC paketi bu versiyona dahil olacak ve oyunculara kendi takımını kurma imkanı da verecek.

Resmi eNASCAR Heat Pro League, bu yılın ilerleyen kısmında NASCAR Heat 5 platformunda gerçekleşecek.

NASCAR Heat 5 hakkında en son bilgileri takip etmek için Nascar Heat'i Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup , eSpor
Editör Jim Utter

Yarış merkezi

Supercars Eseries: Round 5

Supercars Eseries: Round 5

6 May - 6 May
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Sal 5 May
Çar 6 May
15:00
00:00

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