NASCAR Heat 5 Gold Edition, PS4, Xbox One ve Steam'de satışa çıktı

7 Temmuz 2020: Oyunun geliştiricisi 704Games ve yayıncısı Motorsport Games, bugün itibariyle NASCAR Heat 5'ın Gold Edition versiyonunu PlayStation®4, Xbox One ve Steam aracılığıyla PC platformlarında satışa çıkardı. Oyunun fiyatı ise 319 TL olarak belirlendi.

Gold Edition, oyunculara pek çok ekstra içerik sunmakta ve bunların arasında NASCAR efsanesi Tony Stewart'ın oyun içerikleri, NASCAR Heat 5 Sezon Paketi (4 tane DLC'nin bulunduğu) ve oyun içinde kullanılan para da bulunmakta. Oyunun standart versiyonu ise 10 Temmuz günü satışa çıkacak.

NASCAR Heat 5, NASCAR'ın resmi video oyunu olarak karşımıza çıkmakta ve bu deneyimi dijital ortama taşımakta. Amerika'da bulunan 34 pisti içinde barındıran oyunda iki kişilik bölünmüş ekranlı yarışlar yapılabilecek ve online çoklu oyun modunda ise 40 kişilik yarışlar düzenlenebilecek. Kapak yıldızı olan Chase Elliott'ın yanında NASCAR Heat 5; NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series™, NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series™ ve Xtreme Dirt Series'in tüm takımlarını ve sürücülerini de bünyesinde barındırıyor.

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NASCAR Heat 5'a eklenen yeni özelliklerde ise kariyer modu derinleştirildi, istatistikler geliştirildi ve geçmiştekine göre daha çok özelleştirme seçeneği oyuna eklendi. Bunun yanında oyunda online mücadeleler ve yeni Test Modu eklentisi bulunmakta. Test Modu sayesinde oyuncular, her pistte kullandıkları ayarları mükemmele yakın bir hâle getirebilecekler.