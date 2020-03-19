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eSports / Son dakika

NASCAR ertelenen yarışlar yerine e-spor etkinliği düzenleyecek

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NASCAR ertelenen yarışlar yerine e-spor etkinliği düzenleyecek
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Mar 2020 06:02

NASCAR yönetimi, yarışların ertelenmesi ile beraber ertelenen yarışların yerine e-spor etkinliği düzenleyeceğini açıkladı ve açıklanan sürücüler arasında NASCAR Cup Series şampiyonu Kyle Busch da bulunmakta.

Serinin Atlanta ve Homestead-Miami yarışlarının seyircisiz yapılması planlanıyordu ancak coronavirüs salgını nedeniyle iki yarış birden iptal edildi. 

NASCAR ise geçen hafta yapılması planlanan Atlanta yarışının yerine iRacing platformunda 'Replacement 100' adında bir yarış düzenledi ve bu yarışı Ryan Blaney'nin gözetmeni olan Josh Williams kazandı. 

İptal edilen yarış hafta sonlarında eğlence amacıyla yapılan e-spor serisi, NASCAR'ın pek çok dalından sürücüyü bir araya getirecek. Yarışta yarışacak isimlerin arasında 2020 Daytona 500 galibi Denny Hamlin ve son şampiyon Busch da yer alacak. 

45 yaşındaki yarış efsanesi Dale Earnhardt Jr. 2017 senesinde tam zamanlı yarışmayı bırakmıştı. Ancak Earnhardt Jr. bu yarışta Clint Bowyer, Kyle Larson ve Christopher Bell'in yanında yarışacak. 

Aynı zamanda Xfinity Series ve Truck Series'in yanında pek çok NASCAR serisinden sürücüler de bu yarışa katılabilecek. 

NASCAR yarış gelişimi başkan yardımcısı Ben Kennedy şunları söyledi: "Araçları piste tekrardan sürene kadar tüm NASCAR komünitesi, fanlara yarış günündeki eğlence ve rekabet duygusunu yaşatma amacıyla hareket ediyor. 

"iRacing'de bulunan çalışma arkadaşlarımız bize inanılmaz bir ürün ile geldiler ve en iyi sürücülerimizin kaçının sanal ortamda yapılacak rekabetçi yarışa katılacağını görmek için çok heyecanlıyız."

Bu e-spor turnuvası serisi 22 Mart'ta sanal dünyadaki Homestead-Miami pistinde yapılacak ve katılımcı listesinin tamamıyla beraber yarışların yapılacağı diğer pistler, NASCAR yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

 

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Seri NASCAR Cup , eSports
Editör Josh Suttill

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