Motorsport&Ortombo&Flank Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Fransa!

Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 Espor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Motorsport.com, Ortombo Akademi ve Flank eSports ortaklığıyla, Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı Fransa olacak.

Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sunacak.