Motorsport&Ortombo&Flank Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Fransa!
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Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen Espor turnuvasında sıradaki durak Fransa.
Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 Espor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Motorsport.com, Ortombo Akademi ve Flank eSports ortaklığıyla, Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı Fransa olacak.
Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sunacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Kemal Şengül
Motorsport&Ortombo&Flank Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Fransa!
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Yarış merkezi
26 Nis - 1 May
Polonya Rallisi sürüyor
|Seans
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