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Motorsport&Ortombo&Flank Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Fransa!

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Motorsport&Ortombo&Flank Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Fransa!
Ekleyen:
, Editör
30 Nis 2020 13:04

Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen Espor turnuvasında sıradaki durak Fransa.

Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 Espor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Motorsport.com, Ortombo Akademi ve Flank eSports ortaklığıyla, Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı Fransa olacak.

Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sunacak.

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Seri eSpor
Editör Kemal Şengül

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