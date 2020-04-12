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eSports / Son dakika

Canlı izle: Motorsport&Ortombo Espor İspanya GP

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Canlı izle: Motorsport&Ortombo Espor İspanya GP
Ekleyen:
, Editör
12 Nis 2020 12:03

Ortombo Akademi ve Motorsport Türkiye ortaklığında yapılan Espor turnuvasının üçüncü ayağı, İspanya GP ile devam ediyor.

Koronavirüs pandemisinin bizleri büyük bir miktarda etkilediği bu günlerde, Espor mücadelelerinin motor sporları taraftarlarının yardımına koştuğunu ilk elden gördük.

Motorsport.com ve Ortombo Akademi'nin iş birliği ve Flank eSports desteğiyle, Codemasters'ın F1 2019 oyununda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı, Circuit de Catalunya'da yapılacak.

Saat 15.00'da Motorsport Türkiye YouTube kanalında yapılacak olan bu yarışı, Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik'in anlatımıyla izleyebilirsiniz.

 
 

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Seri eSports
Editör Efe Kahya

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