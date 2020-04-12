Canlı izle: Motorsport&Ortombo Espor İspanya GP

Koronavirüs pandemisinin bizleri büyük bir miktarda etkilediği bu günlerde, Espor mücadelelerinin motor sporları taraftarlarının yardımına koştuğunu ilk elden gördük.

Motorsport.com ve Ortombo Akademi'nin iş birliği ve Flank eSports desteğiyle, Codemasters'ın F1 2019 oyununda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı, Circuit de Catalunya'da yapılacak.

Saat 15.00'da Motorsport Türkiye YouTube kanalında yapılacak olan bu yarışı, Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik'in anlatımıyla izleyebilirsiniz.

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