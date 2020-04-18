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Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!

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Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 18:44

Ortombo Akademi ve Motorsport Türkiye ortaklığında yapılan Espor turnuvası Monako GP ile devam ediyor.

Her hafta sonu düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo Formula 1 Espor şampiyonasında heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Motorsport.com, Ortombo Akademi ve Flank eSports ortaklığıyla, Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı Monako olacak.

Yarış Pazar günü TSI 15.00'da Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sunacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSports
Editör Kemal Şengül

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TR Endurance League

16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
23 Saat
:
00 Dakika
:
05 Saniye
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Paz 19 Nis
Paz 19 Nis
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