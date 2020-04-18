Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!

Her hafta sonu düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo Formula 1 Espor şampiyonasında heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Motorsport.com, Ortombo Akademi ve Flank eSports ortaklığıyla, Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı Monako olacak.

Yarış Pazar günü TSI 15.00'da Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sunacak.