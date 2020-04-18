Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!
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Ortombo Akademi ve Motorsport Türkiye ortaklığında yapılan Espor turnuvası Monako GP ile devam ediyor.
Her hafta sonu düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo Formula 1 Espor şampiyonasında heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Motorsport.com, Ortombo Akademi ve Flank eSports ortaklığıyla, Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki ayağı Monako olacak.
Yarış Pazar günü TSI 15.00'da Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu ve Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sunacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSports
|Editör
|Kemal Şengül
Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!
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Yarış merkezi
16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
23 Saat
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00 Dakika
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05 Saniye
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Abu Dhabi
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Paz 19 Nis
Paz 19 Nis
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14:00
21:00
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