Motorsport.com eTeam 12 Saat Bathurst yarışına giriyor!

Gerçek hayatta olduğu gibi simülasyonda da en zorlayıcı pistlerden biri olan Mount Panorama'da bu hafta sonu iRacing platformunda 12 saatlik simülasyon yarışı gerçekleştirilecek.

Yarış hafta sonları dışında trafiğe açılan 6.213 km uzunluğundaki cadde pistinde sim pilotları, 12 saat boyunca konsantrasyonlarını kaybetmeden hem rakipleriyle hem de pistin zorlayıcı virajlarıyla mücadele etmek zorundalar.

Alışılmadık bir tasarıma sahip olan pistin en alçak noktasıyla en yüksek noktası arasında 174 metrelik bir fark bulunuyor. Pilotlar pistin ilk yarısında dar virajlarla beraber dağa tırmanırken, pistin kalan bölümünde hızlı inilen virajlarla beraber turu tamamlıyorlar.

12 saatlik bu mücadelede takımımız adına 12 pilot, 4 takıma ayrılarak yarışa katılacak. Ekibimiz bu hafta sonu Ferrari 488 GT3 aracıyla pistte olacak.

Yarış Cumartesi günü 15:00'da start alacak ve Twitch kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak.

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