Motorsport.com dijital yarış takımı kuruldu

Gerçek yarış dünyası dışında dijital platformlardaki mücadeleleri, gelişmeleri ve etkinlikleri yakından takip eden Motorsport.com olarak artık pistlerdeki yerimizi alıyoruz.

Gerçek Formula 1 pilotlarından diğer tüm serilerdeki pilotların antrenman yapmak ve hatta yarışlara katılmak için tercih ettikleri iRacing platformunu hedefleyen takımımız yerli ve yabancı 17 kişilik bir kadrodan oluşuyor.

Motorsport.com eTeam'i aynı zamanda MindTrick yarış direktörü olan Taha Küçükkut yönetecek. Takımın ana kadrosunda dijital yarışları takip eden ziyaretçilerimizin yakından tanıdığı isimler de mevcut.

Motorsport.com eTeam MindTrick kadrosunda Taha Küçükkut, Emir Aşarı, Murat Utku Şener ve Selçuk Erdem Akyol gibi tanıdık isimler var. GT3, GTE ve LMP2 kategorilerindeki dayanıklılık ve normal yarışları kovalayacak olan ekibin hedefi uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde etmek olacak.

Motorsport.com eTeam Black, Motorsport.com eTeam Yellow ve Motorsport.com eTeam White adını alacak diğer takımlarımızda pilot kadromuz, hafta sonunda birbirlerine en yakın ve en ideal isimlerden kurulacak. İslam Yalçınak, Hüsnü Güven, Sebahattin Atalar ve Barry Arends gibi tecrübeli isimlerin yanında Emir Tanyol Kar, Ömer Akan, Taha Bozgan, Levent Orhan, Serhat Budak, Furkan Özer, Emre Yıldırım ve Ömer Can Mengi gibi yetenekli pilotlarımız da takvimdeki yarışlara göre takımda görev alacaklar.

Bu girişimin ana hedeflerinden bir diğeri ise ülkemizde dijital yarışların daha fazla kitleye ulaşması ve genç yeni pilotların yetiştirilmesi olacak. Bu noktada yetiştireceğimiz akademi pilotlarını Motorsport.com eTeam çatısı altına alacağız.

Motorsport.com eTeam powered by Mindtrick ile ilgili tüm bilgileri ve haberleri Esport kategorsi altındaki ana başlıktan alabilirsiniz.

Ayrıca Motorsport.com Twitch kanalından yarış topluluğumuza katılabilir ve online yarışlara giriş yapabilirsiniz.