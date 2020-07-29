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eSpor / Motorsport.com haberler

Motorsport Games, yeni BTCC oyunu ve eSpor serisi kuracak

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Motorsport Games, yeni BTCC oyunu ve eSpor serisi kuracak
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Tem 2020 17:33

Motorsport Games, Britanya Turing Araç Şampiyonası ile, video oyunu tasarlamak ve eSpor serisi yaratmak amacıyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Video oyunu geliştirme, yarış oyunları geliştirme ve eSpor entegrasyonu üzerinde çalışan Motorsport Games, Britanya Turing Araç Şampiyonası (BTCC) ile resmi video oyunu ve eSpor serisi yaratmak için çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Motor sporlarının en çok sevilen ve en prestijli serilerinden biri olan BTCC, video oyunlarında zengin bir geçmişe sahip ve serinin sanal dünyadaki rönesansı, 2022'de yayınlanması planlanan yeni bir oyunun gelişimi ile başlayacak.

Yeni BTCC oyunu, Motorsport Games takımı ile beraber yeni jenerasyon konsollar, ve aynı zamanda bilgisayar için, en üst teknoloji kullanılarak tasarlanacak, bununla beraber oyunun mobil versiyonunun yayınlanma opsiyonu da bulunacak.

BTCC Ana Yöneticisi Alan Gow şunları söyledi: "Sonunda, BTTC ve TOCA oyunlarının taraftarları tarafından yapılan büyük isteğe cevap verdiğimizi büyük bir gururla söylemek istiyorum. Aynı, orijinal BTCC/TOCA oyunu gibi, bu oyun da tüm araçları, tüm takımları, tüm sürücüleri ve tüm pistleri kapsayan bir BTCC oyunu olacak - sadece bazı unsurlar, mevcut oyuna dahil edilmedi."

"Benim için, takımlar, sürücüler ve taraftarlar için, yeni BTCC oyununun, herkesin şampiyonamızda sevdiği elementleri yansıtması çok önemli; bitmek bilmeyen, inanılmaz yakın mücadeleleri barındıran aksiyon ve büyük bir keyif hissiyatı. Motorsport Games'in, bu isteği ortaya koyacağından hiçbir şüphem yok."

Motorsport Games başkanı Stephen Hood ise şunları söyledi: "Bu partnerlik, BTCC'nin Motorsport Games'e gösterdiği büyük güvenin net bir göstergesidir. Takımımız, projeye olan hevesini ilk günden beri ortaya koydu ve isteklerimiz eşleşti. Bu fırsat, herkes için gayet net ve eSpor'da, oyun gelişiminde ve medyada bulunan tüm yeterliliğimizi ortaya koyarak, serinin oyun dünyasına geri dönmesine hazırız."

Motorsport Games kreatif direktörü Paul Coleman şunların söyledi: "Yeni bir turing araç oyunu için büyük bir talep var ve bunu gerçekliğe döktüğümüz için çok memnunuz. Stüdyomuzda bulunan pek çok çalışanımız, TOCA yarış serisi hakkında çok güzel anılara sahip ve aslında benim de oyun endüstrisindeki ilk işim, Toca Race Driver 2 oyununun kalite kontrolü testini yapmaktı. Oyunla ilgili, paylaşmaktan dolayı sabırsız olduğumuz pek çok heyecanlı plana sahibiz."

Britanya Turing Araç Şampiyonası, aralarında NASCAR Heat video oyunu serisinin de bulunduğu video oyunları serisi ve aralarında Sanal Le Mans 24 Saat, eNASCAR Heat Pro League, Dünya Rallikros eSpor Serisi, ABB Formula E Race at Home Challenge, #NotTheGP serisi ve Le Mans Esports serisini de kadrosunda barındıran Motorsport Games'in ürün kataloguna girmeye hazırlanıyor.

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