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eSports / Motorsport.com haberler

Motorsport Games, Veloce Esports ile #NotTheBahGP eSpor yarışını düzenleyecek

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Motorsport Games, Veloce Esports ile #NotTheBahGP eSpor yarışını düzenleyecek
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
20 Mar 2020 19:37

Motorsport Games, yayın ve etkinlik dünyasındaki deneyimlerini Jean Eric Vergne ve Veloce Esports operasyonu ile birleştirerek ünlü isimlerin katılacağı sanal yarışlar düzenleyecek.

Yarış oyunları geliştirme ve espor organizasyon etkinliklerini birleştiren bir oyun şirketi olan Motorsport Games, bugün Jean-Eric Vergne ve Veloce Esports ile #NotTheGP adı altında düzenlenen eSpor organizasyonunda güçlerini birleştireceğini duyurdu. #NotTheBahGP yarışı bu pazar gerçekleştirilecek.

#NotTheGP organizasyonu iki kez Formula E şampiyonu olan eski Formula 1 pilotu Jean-Eric Vergne'nin fikri ile ortaya çıktı. Hem gerçek hem de sanal yarış dünyasından birçok önemli ismi çeken organizasyona farklı sporlardan da isimler katılacak.

Bu organizasyon kapsamında Motorsport Network bünyesinde yer alan Motorsport Games, canlı etkinlik konusundaki yeteneklerini gerçek yarış günlerinde düzenlenecek sanal yarışlarda gösterecek.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, "Kendi espor takımımız, teknolojimiz ve yapımız üzerinde son senelerde çok ciddi yatırımlar yaptık. Jean Eric gibi bir şampiyon ve Veloce gibi yenilikçi iş arkadaşlarımızla birliktelik yapmak, lider espor operasyonlarının işbirliği yapma konusundaki isteklerini gösteriyor. #NotTheGP, çok sayıda espor yeteneği ve aynı zamanda hem oyun hem de içerik üretimi konusunda uzmanlığa sahip kişilerden oluşacak. Bu ortaklık sayesinde her iki taraf, operasyonlarını bir sonraki seviyeye taşımayı başaracak."

"Gerçek dünyadaki bir çok organizasyonun ertelenmesiyle, eSpor organizasyonları bu boşluğu doldurmak için mükemmel durumda. Bu zor zamanlarda karşılaştığımız zorlukları aşma ve taraftarları eğlendirme konusunda eSpor organizasyonları yardımcı olacak."

"Motorsport Games olarak çok hızlı bir şekilde motor sporları hak sahiplerinin güvenilir partneri olduk ve Le Mans Esports Series ve eNASCAR Heat Pro League gibi organizasyonları düzenledik. Daha bu hafta İngiltere'den uzaktan operasyon ile Amerika'daki NASCAR etkinliğini kesintisiz bir şekilde düzenledik ve anlık olarak Amerika'nın 3 farklı bölgesinden canlı anlatım yaptık." dedi.

Veloce Esports'un temsilcisi ve kurucu ortağı olan Vergne, "Veloce ekibinin Avustralya GP'nin iptalinden 48 saat içerisinde #NotTheAusGP'yi düzenleme başarısının ardından, Motorsport Games'in sahibi Motorsport Network ile bu organizasyonu düzenlemek için iletişime geçmeye karar verdim. Bu ortaklık, uzmanlığımızı birleştirme ve geliştirme konusunda harika fırsat olacak. Amacımız gerçek motor sporları etkinlikleri devam edene kadar tüm dünyada mümkün olduğu kadar çok motor sporları ve oyun taraftarlarını eğlendirmek ve memnun etmek olacak. Bu ortaklık için heyecanlıyım ve Motorsport Games'in desteğiyle gelecekteki eSpor etkinliklerinde büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen #NotTheAusGP etkinliği, 2 milyonun üzerinde gösterime ulaştı. Yarışta McLaren F1 pilotu Lando Norris, Mercedes Formula E pilotu Stoffel Vandoorne, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve eSpor dünyasından birçok önemli isim yer aldı. Lando'nun canlı yayını, Twitch'te F1 yayını konusunda rekor kırdı. Bu hafta sonu yapılacak #NotTheBahGP etkinliğinde bu isimlere ek olarak ünlü golfçü Ian Poulter, eski Formula 1 pilotu Esteban Gutierrez ve Williams ile Formula 1'e girecek Nicholas Latifi'nin yer alacağı duyuruldu.

#NotTheBahGP etkinliği pazar günü Pazar günü 21:00'da başlayacak.

Motorsport Games'in eSpor'lardaki yatırımı, uzaktan espor etkinliklerini düzenleyebilmesini ve yönetebilmesini sağlıyor.

Motorsport.com Türkiye ekibi de Avustralya GP'nin gerçekleştirileceği gün kendi Avustralya eSpor etkinliğini düzenlemişti. Çok kısa sürede karar verilen bu etkinlik, F1 ve oyun severler tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Biz de pazar günü sabah 11:00'da Ortombo ile birlikte kendi Bahreyn sanal yarışımızı düzenleyeceğiz. Yarışı Motorsport.com Türkiye Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

 
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