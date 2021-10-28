MIAMI, FL - 28 Ekim 2021 - Dünyanın dört bir yanındaki resmi motor sporları yarış serilerinin lider yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) bugünün resmi lansmanını duyurdu NASCAR 21: Ignition.

Resmi lisanslı NASCAR oyun serisinin en yeni bölümü, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Steam aracılığıyla PC için mevcut. Oyun, lansmanın ardından Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X/S için ücretsiz bir güncelleme şeklinde gelecek ve diğer kullanıcılar için ücretsiz güncellemeler de sunulacak.

NASCAR 21: Ignition'ın resmi lansman fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.

NASCAR 21: Ignition, hem Standard hem de Champions Edition versiyonlarında mevcut. Champions Edition'ı satın alan oyuncular, oynanabilir bir karakter olarak Bill Elliott'ı tercih edebilecek, ayrıca giydirmeler, oyun içi kariyer desteği ve üç DLC paketinin tümü dahil olmak üzere sezon modunu elde edecekler. Sezon modunda, ek giydirmeler ve üç ek efsane NASCAR sürücüsü daha sonra yayınlayacak.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko; "NASCAR 21: Ignition artık bizimle ve oyunumuzu hayranlarla paylaşmaktan daha heyecanlı olamazdık. Ekibimiz, şimdiye kadar ürettiğimiz en özgün, gerçekçi ve dinamik NASCAR simülasyonunu yaratmak için Unreal Engine ve rFactor fiziği eklemenin yanı sıra tutkusunu bu oyuna akıttı. Hayranlar, NASCAR 21: Ignition'da direksiyona geçmenin ve zafer için yarışmanın heyecanını gerçekten hissedebilecekler." dedi.

NASCAR ve eSports Genel Müdürü Nick Rend; “NASCAR 21: Ignition'ın lansmanı, konsol video oyunlarının bir sonraki evrimi ve sporun üzerindeki ilginin yüksek olduğu bir zamanda geliyor. Epic'in Unreal motoruna güvenen Motorsport Games, bu oyunda oyuncuları NASCAR'da kendi zevklerine göre yapılandırma sağlayarak oyunun daha da içine çekecek yeni özelleştirme öğeleri geliştirdi." dedi.

NASCAR 21: Ignition, Motorsport Games tarafından geliştirilip yayınlandı ve Unreal Engine ve Studio 397'nin çok beğenilen rFactor fizik motoru tarafından destekleniyor. Hem Unreal Engine hem de rFactor fiziğinin kullanılması, kullanıcılara daha özgün bir sürüş deneyimi, sürükleyici oyun, dinamik yapay zeka ve çarpıcı görseller sunuyor.

NASCAR 21: Ignition, yayın kalitesinde yarış öncesi hazırlık ve yarış sonrası tekrarlar dahil olmak üzere 2021 NASCAR Cup Serisinin resmi sürücülerini, takımlarını ve parkurlarını içeriyor. MRN Radio, tüm yayın seslendirme çalışmalarını sağlayarak oyunculara oyun oynarken NASCAR'ın sesini veriyor. Pistlere, tribünlere ve pit deneyimlerine ilişkin ayrıntılara daha fazla önem verilerek, en gerçekçi temsilleri sağlamak için sürücülerin yüzleri oyuna taranmış.

Bu yılki oyun, önceki versiyonların temelleri üzerine inşa edilmiş yeni güncellemeler ve eklemelerle birlikte geliyor. Motorsport Games, ikonik bir yarış numarasıyla tamamlanan NASCAR giydirmelerini oluşturmak için benzersiz seviyelerde kişiselleştirme sunan yepyeni bir Boya Kabini geliştirdi. Oyuncular, Şimdi Oyna, Kariyer Modu veya Çevrimiçi Çoklu Oyuncu gibi çeşitli modlar arasından seçim yapabiliyor.

Oyuncular, oyunun PlayStation Store, Xbox Store veya Steam'de bulunan fiziksel veya dijital versiyonlarını satın alabilirler.