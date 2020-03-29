MotoGP'nin ilk sanal yarışını Alex Marquez kazandı

MotoGP, ertelenen yarışlar yerine MotoGP 19 video oyununda 10 kişinin katıldığı altı turluk bir yarış düzenledi.

Alex Marquez yarışa dördüncü sıradan başladı ve ilk turda Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile liderlik için çekişti.

İtalyan sürücü Bagnaia, ikinci virajı genişten döndü ve liderliği Marquez aldı.

Bagnaia, Marquez'i yakalamaya çalıştı, ancak sondan bir önceki turda yaptığı kaza galibiyet şansını bitirdi ve Marquez'in yarışı 7.093 saniye farkla kazanmasını sağladı.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo ilk turlarda Vinales'le temas yaşadı ve ikisi de geriye düştü. Vinales sonrasında geri dönmeyi başardı ve Bagnaia'nın 1.9 saniye gerisinde podyuma çıktı. Quartararo ise birkaç tur içerisinde birkaç olay daha yaşadı ancak yine de dördüncü sırada finiş gördü.

Marc Marquez yarış içerisinde kaza yapmasının ardından podyum şansını yitirdiği gibi, Quartararo'nun da gerisine düştü. Buna karşılık beşinci sırada finiş gördü.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla altıncı ve yedinci sırada yer aldı.

KTM’den Miguel Oliveira sanal dünyaya uyum sağlamakta sıkıntı çekti ve sekizinci sırada finiş gördü. Birden fazla kazaya karışan takım arkadaşı Iker Lecuona dokuzuncu olurken, Aleix Espargaro 10. sırada yer aldı.

MotoGP yakın zamanda daha fazla sanal yarış yapacak.