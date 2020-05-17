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eSpor / Yarış raporu

MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı

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MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 May 2020 14:15

Álex Márquez, Misano'da gerçekleştirilen Sanal MotoGP yarışında son virajda yaptığı atakla birlikte zafere ulaştı.

MotoGP'de Sanal Yarış heyecan San Marino'da devam etti. Sıralama turlarında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo 1:27.227 yaparak en yakın rakibinin 0.963 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarış her zaman olduğu gibi yine dokuz tur üzerinden gerçekleştirildi ve ilk turda çok sayıda sürücünün karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Sonrasında Valentino Rossi ile Alex Marquez temas yaşadılar ve bu temasla Rossi yerde kaldı.

İlk turları Quartararo lider götürdü. Anca motosikletin kontrolünü kaybedip yerde kalınca liderliği Alex Marquez'e kaptırmış oldu.

Quartararo, Alex'in farkı açmasına izin vermedi ve ikili yakın bir yarış çıkardılar.Bir noktada ikili temas yaşadı ve temasın ardından ikisi de yerde kaldı.

Marc Marquez bu olayın ardından liderliğe yükseldi, Alex ikinciliğe ve Quartararo üçüncülüğe geriledi.

Son tura gelindiğinde Alex Marc ve Quartararo arka arkayaydı ancak Alex geç frenajla son virajda Marc'ı geçmeyi başararak zafere ulaştı. Rossi, kaza yapmasına rağmen yarışın sonunda geri dönerek üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Yarışın en hızlı turunu kaydeden Quartararo son turdaki kazasının ardından dördüncü olurken, Joan Mir beşinci ve Maverick Vinales altıncı oldu.

Pecco Bagnaia bu yarışta geride kalıp yedinci olurken, Takaaki Nakagami sekizinci, Luca Savadori dokuzuncu ve Tito Rabat 10. oldu.

Michele Pirro ise 11. sırada yer aldı.

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Seri MotoGP , eSpor
Editör Michaël Duforest

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