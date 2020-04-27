MotoGP sanal Jerez yaşına katılacak isimler belli oldu

Koronavirüs pandemisi, 2020 MotoGP sezonunun ilk 11 ayağını iptal etmeye veya ertelemeye neden oldu. Bundan ötürü de sezon en erken Aralık ayında başlayabilecek.

MotoGP gerçek dünyada yarış yapılamadığı için şimdiye kadar MotoGP 19 oyununda iki #StayAtHomeGP etkinliği düzenledi.

Bu hafta sonu İspanya GP'nin yerini alması için tamamen yeni bir konsepte sahip olan yeni bir sanal yarış açıklandı. MotoGP, Two Wheels for Life yardım kurumu için yardım toplamak amacıyla bu hafta sonu yeni bir yarış düzenleyecek.

Altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez ve ilk #StayAtHomeGP'yi kazanan çaylak kardeşi Alex, Honda'nın sürücü kadrosunu oluşturacak. Yamaha takımını ise Maverick Vinales temsil edilecek.

Fabio Quartararo, Petronas SRT Yamaha ile yarışa katılırken, Ducati fabrika takımını Danilo Petrucci temsil edecek. Avusturya #StayAtHomeGP galibi Francesco Bagnaia, Pramac ile yarışta yer alırken, Avintia’dan Tito Rabat da yine etkinlikte yer alacak.

Suzuki’de Alex Rins, Aprilia'da Lorenzo Savadori ve Tech 3 KTM'de Miguel Oliveira ile Iker Lecuona etkinlikteki diğer isimler olacak.

MotoGP kuralları gereği her takım sadece bir sürücüyle piste çıkabiliyor. Ancak MotoGP ve Moto2 şampiyonlarıyla yarışan Honda bu konuda bir istisnaydı.

Her iki LCR sürücüsü de yarışmaya katılamazken, KTM sürücüleri de burada yer almadı ve bunun yerine Tech3 iki sürücüyle piste çıkacak.

Yarış Pazar günü Jerez pistinde 13 tur üzerinden koşulacak.

Moto2 sınıfında, 2018 Moto3 dünya şampiyonu Jorge Martin (KTM Ajo) önderliğindeki 10 sürücü yer alacak.

Temsilcimiz Deniz Öncü de Moto3'te yarışacak isimlerden birisi olacak.

Her iki yarış da sekiz tur üzerinden koşulacak.

Yeni piyasaya sürülen MotoGP 20 oyununda gerçekleştirilecek etkinliğin tam kadrosunu aşağıda bulabilirsiniz.

MotoGP katılımcı listesi:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3*: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2 katılımcı listesi:

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3 katılımcı listesi:

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Ricardo Rossi