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MotoGP sanal Jerez yaşına katılacak isimler belli oldu

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MotoGP sanal Jerez yaşına katılacak isimler belli oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Nis 2020 13:50

Son MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez ve beraberindeki 10 sürücü bu Pazar günü gerçekleştirilecek sanal Jerez MotoGP yarışında yer alacaklar.

Koronavirüs pandemisi, 2020 MotoGP sezonunun ilk 11 ayağını iptal etmeye veya ertelemeye neden oldu. Bundan ötürü de sezon en erken Aralık ayında başlayabilecek.

MotoGP gerçek dünyada yarış yapılamadığı için şimdiye kadar MotoGP 19 oyununda iki #StayAtHomeGP etkinliği düzenledi.

Bu hafta sonu İspanya GP'nin yerini alması için tamamen yeni bir konsepte sahip olan yeni bir sanal yarış açıklandı. MotoGP, Two Wheels for Life yardım kurumu için yardım toplamak amacıyla bu hafta sonu yeni bir yarış düzenleyecek.

Altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez ve ilk #StayAtHomeGP'yi kazanan çaylak kardeşi Alex, Honda'nın sürücü kadrosunu oluşturacak. Yamaha takımını ise Maverick Vinales temsil edilecek.

Fabio Quartararo, Petronas SRT Yamaha ile yarışa katılırken, Ducati fabrika takımını Danilo Petrucci temsil edecek. Avusturya #StayAtHomeGP galibi Francesco Bagnaia, Pramac ile yarışta yer alırken, Avintia’dan Tito Rabat da yine etkinlikte yer alacak.

Suzuki’de Alex Rins, Aprilia'da Lorenzo Savadori ve Tech 3 KTM'de Miguel Oliveira ile Iker Lecuona etkinlikteki diğer isimler olacak.

MotoGP kuralları gereği her takım sadece bir sürücüyle piste çıkabiliyor. Ancak MotoGP ve Moto2 şampiyonlarıyla yarışan Honda bu konuda bir istisnaydı.

Her iki LCR sürücüsü de yarışmaya katılamazken, KTM sürücüleri de burada yer almadı ve bunun yerine Tech3 iki sürücüyle piste çıkacak.

Yarış Pazar günü Jerez pistinde 13 tur üzerinden koşulacak.

Moto2 sınıfında, 2018 Moto3 dünya şampiyonu Jorge Martin (KTM Ajo) önderliğindeki 10 sürücü yer alacak.

Temsilcimiz Deniz Öncü de Moto3'te yarışacak isimlerden birisi olacak.

Her iki yarış da sekiz tur üzerinden koşulacak.

Yeni piyasaya sürülen MotoGP 20 oyununda gerçekleştirilecek etkinliğin tam kadrosunu aşağıda bulabilirsiniz.

MotoGP katılımcı listesi:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez
Ducati Team: Danilo Petrucci
Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales
Team Suzuki Ecstar: Alex Rins
Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo
Pramac Racing: Francesco Bagnaia
Reale Avintia Racing: Tito Rabat
Red Bull KTM Tech 3*: Miguel Oliveira, Iker Lecuona
Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2 katılımcı listesi:

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin
Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri
Italtrans Racing Team: Enea Bastianini
American Racing: Marcos Ramirez
Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro
Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter
Aspar Team: Aron Canet
Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon
NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder
Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3 katılımcı listesi:

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas
Leopard Racing: Dennis Foggia
SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli
Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo
Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino
Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez
Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia
Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü
Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez
BOE Skull Rider Facile Energy: Ricardo Rossi

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , eSpor
Editör Lewis Duncan

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