Motegi Esportst IndyCar yarışında zafer Pagenaud'un oldu

IndyCar'da normal sezonunun koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden ötürü yeni bir seri başlatmıştı. Bu serinin dördüncü yarışı yine iRacing platformunda yapıldı ve sıradaki durak Twin Ring Motegi'ydi.

Oval yarışı ilk turlarında lider Robert Wickens'dı. Sonrasında liderliği Jack Harvey aldı ve Wickens onunculuğa kadar geriledi.

Yaşanan kaza sonrası henüz beşinci turda piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı çıktıktan sonra liderlik zaman zaman el değişti. Bir noktada Will Power liderliğe yükselmeyi başardı ve uzun süre lider gitti.

Pit stoplardan sonra Scott Dixon lider, Power ikinci ve Scott McLaughlin üçüncü sıradaydı. Son pit stoplardan sonra ise Power liderliğe, McLaughlin ise ikinciliğe çıktı.

Ancak bitime 10 tur kala tur bindirmeler esnasında bir tur gerideki Oliver Askew, lider Power ve ikinci McLaughlin ile temas yaşadı. Bu temas sonrası her iki pilotun da aracı hasar alırken, McLaughlin gerilere düştü.

Pagenaud bu olayın ardından Power'ı zorlamaya başladı ve rakibini geçerek zafere ulaştı. Böylelikle arka arkaya ikinci zaferini elde etmiş oldu.

Dixon iyi bir yarış çıkarıp kinci olurken, Power hasarlı aracına rağmen 3.2 saniye geride üçüncü olarak podyuma çıktı.

Marcus Ericsson yarışın iyi isimlerinden birisiydi ve dördüncü sırada finiş gördü. Wickens ise onunculuğa kadar gerilese de beşinci oldu.

Jack Harvey'nin altıncı olduğu yarışta Sage Karam yedinci, Zach Veach sekizinci, Santino Ferrucci dokuzuncu ve Graham Rahal onuncu oldu.