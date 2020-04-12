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eSports / Yarış raporu

Michigan Esports IndyCar yarışını Pagenaud kazandı

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Michigan Esports IndyCar yarışını Pagenaud kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Nis 2020 05:45

Team Penske-Chevrolet sürücüsü Simon Pagenaud farklı bir pit stop stratejisi izlediği Michigan Esports IndyCar yarışında zafere ulaştı.

Michigan International Speedway'de gerçekleştirilen yarışa Marcus Ericsson ilk sıradan başlarken, Will Power ikinci, Felipe Nasr üçüncü ve Scott McLaughlin dördüncü oldu.

85 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın startında oldukça büyük bir kaza yaşandı ve Robert Wickens, Felix Rosenqvist ve grubun büyük bir kısmı o kazaya karıştı.

bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Yarış yeniden başladığında Power liderliği almayı başardı, Karam ise ikinci sıraya çıktı.

Karam daha sonra Power'ı geçip liderliğe oturdu.  Liderlik bu ikili arasında sürekli olarak değişti. İlki 39. turda pit stop yaptılar ve sonrasında yerlerini korudular.

Karam bitime 14 tur kala pite gelirken, bir tur sonra Power da pite geldi. Bitime sekiz tur kala Ryan Hunter Reay lider, Simon Pagenaud ise üçüncü sıradaydı.

Hunter Reay, bitime dört tur kala pite girip gerilere düştü. Bitime üç tur kala da Pagenaud liderliğe yükseldi.

Son bölümde Pagenaud'u geçebilen bir isim çıkmadı ve zafer 35 yaşındaki pilotun oldu.

McLaughlin ikinci olup podyuma çıkarken, Dale Earnhardt Jr da üçüncü sırada yer aldı.

Power, uzun süre lider gittiği yarışta dördüncü, Graham Rhatl beşinci, Jack Harvey altıncı, Alexander Rossi yedinci ve Ryan Hunter Reay sekizinci oldu.

İlk onu Ed Carpenter ve Alex Palou tamamladı.

 
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Seri IndyCar , eSports
Editör David Malsher

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