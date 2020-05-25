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Lorenzo, Silverstone Sanal MotoGP yarışına katılacak

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Lorenzo, Silverstone Sanal MotoGP yarışına katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 13:09

Jorge Lorenzo, Pazar günü gerçekleştirilecek olan Sanal MotoGP yarışında yer alacak.

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Lorenzo, Honda ile geçen kötü yılın ardından geçen yılın sonunda MotoGP'den emekli olma kararı almıştı.

Kışın MotoGP kariyerinin ilk dokuz yılını geçirdiği Yamaha'ya resmi test sürücüsü olarak dönen Lorenzo, Barcelona'daki MotoGP yarışında özel davetle piste çıkacaktı. Ancak sonrasında 2020 yılında özel davet sisteminin kullanılmayacağı duyuruldu.

Lorenzo, bu hafta sonu yapılacak Sanal GP gridindeki iki Yamaha sürücüsünden biri olacak ve yarışta toplam sekiz sürücü yarışacak.

Son dört MotoGP sanal yarışının üçünde pole pozisyonu kazanan Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo, Suzuki’de Joan Mir ile birlikte yarıştaki yerini alacak.

Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro, geçen ay Avusturya sanal yarışını kazanan Pramac sürücüsü Francesco Bagnaia ve Avintia’dan Tito Rabat da yarışta yer alacaklar.

Honda'da LCR'den Takaaki Nakagami yarışırken, Misano'daki yarışı ilk iki sırada tamamlayan Alex ile Marc Marquez ilk kez sanal yarışta yer almayacak.

Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori, MotoGP 20 platformundaki Silverstone pistinde gerçekleştirilecek on turluk sanal yarışta İtalyan ekibi temsil edecek.

Mayıs ayının başında İspanya Sanal GP ile gerçekleşmeye başlayan Moto2 ve Moto3 sanal yarışları da bu hafta sonu yapılacak.

Moto2 ve Moto3'ten 10 sürücü altı turluk sanal yarışta kozlarını paylaşacaklar.

Yarışlar TSI 16:00'dan itibaren yayınlanacak.

2020 MotoGP sezonunun 19 Temmuz'da İspanya GP'ye ev sahipliği yapan Jerez'deki yarışla başlaması planlanıyor.

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Seri MotoGP , eSpor
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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