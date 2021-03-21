LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı
27 Mart Cumartesi günü Bahreyn GP sıralama turları sonrasında gerçekleştirilecek olan LG UltraGear eRacing yarışının eleme seansları tamamlandı.
Motorsport.com'un LG Türkiye'nin sponsorluğunda düzenlediği LG UltraGear eRacing elemeleri 63 hızlı iRacing pilotunun katılımıyla tamamlandı.
3'er saat süren 4 ayrı seans sonunda pilotlar en hızlı zamanlarını yapabilmek için pistte ter döktüler. Sadece en hızlı 20 ismin final yarışına katılacağı elemelerde en hızlı 20 isim sadece 1 saniyelik dilim içinde yer almayı başardılar.
Zamanların birbirlerine bu kadar yakın olması bizleri müthiş bir final yarışının beklediğinin habercisi.
Serhan Acar'ın canlı yayında sunacağı final yarışına fenomenlerimiz Burğa Akpınar, Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram ve Mervan Tepelioğlu takım liderleri olarak katılacaklar.
24 Mart Çarşamba günü saat 21:00'da Motorsport.com Türkiye YouTube kanalında canlı yayında yapılacak takım seçmelerinde fenomenlerimiz destek verecekleri takımlarını seçecekler.
Final yarışı ise 27 Mart Cumartesi günü saat 21:30'da LG Türkiye YouTube kanalında olacak.
LG UltreGear eRacing eleme sonuçları:
20 FİNALİST:
|NO
|PİLOT
|ZAMAN
|1
|S. TAHA KÜÇÜKKUT
|1:45.515
|2
|HAKAN DEMİR
|1:45.690
|3
|OZAN ÖZGÜR ÇALIŞKAN
|1:45.755
|4
|SERHAT BUDAK
|1:45.776
|5
|METEHAN NARLI
|1:45.804
|6
|UZAY ALP BERKSOY
|1:45.829
|7
|KUZEY ÇIKRIKÇI
|1:45.867
|8
|UMUT KOCAYİĞİT
|1:45.959
|9
|BURAK ARGUN
|1:45.987
|10
|FARUK EMRE ARSLAN
|1:46.047
|11
|EFE MERT TUNCER
|1:46.074
|12
|BERK GÜNDOĞAN
|1:46.095
|13
|BİROL KANAL
|1:46.096
|14
|KAĞAN SÜLEYMANOĞLU
|1:46.097
|15
|EGE ALTINEL
|1:46.138
|16
|FATİH SELİM GÖÇER
|1:46.183
|17
|OKAN ASLANKAN
|1:46.183
|18
|CAN KÖKSAL
|1:46.225
|19
|CEM BERK TÜRK
|1:46.226
|19
|SELİM ŞENTÜRK
|1:46.229
YEDEKLER
|NO
|PİLOT
|ZAMAN
|1
|BURAK KARACA
|1:46.295
|2
|ERTUĞRUL ÖZCAN
|1:46.367
|3
|ALPER PATAN
|1:46.384
|4
|ATA AYGEN2
|1:46.385
|5
|ATA AYDOĞAN
|1:46.502
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Cihangir Perperik