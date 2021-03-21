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eSpor / Son dakika

LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı

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27 Mart Cumartesi günü Bahreyn GP sıralama turları sonrasında gerçekleştirilecek olan LG UltraGear eRacing yarışının eleme seansları tamamlandı.

LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı

Motorsport.com'un LG Türkiye'nin sponsorluğunda düzenlediği LG UltraGear eRacing elemeleri 63 hızlı iRacing pilotunun katılımıyla tamamlandı.

3'er saat süren 4 ayrı seans sonunda pilotlar en hızlı zamanlarını yapabilmek için pistte ter döktüler. Sadece en hızlı 20 ismin final yarışına katılacağı elemelerde en hızlı 20 isim sadece 1 saniyelik dilim içinde yer almayı başardılar.

Zamanların birbirlerine bu kadar yakın olması bizleri müthiş bir final yarışının beklediğinin habercisi.

 

Serhan Acar'ın canlı yayında sunacağı final yarışına fenomenlerimiz Burğa Akpınar, Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram ve Mervan Tepelioğlu takım liderleri olarak katılacaklar.

24 Mart Çarşamba günü saat 21:00'da Motorsport.com Türkiye YouTube kanalında canlı yayında yapılacak takım seçmelerinde fenomenlerimiz destek verecekleri takımlarını seçecekler.

Final yarışı ise 27 Mart Cumartesi günü saat 21:30'da LG Türkiye YouTube kanalında olacak.

LG UltreGear eRacing eleme sonuçları:

20 FİNALİST:

NO PİLOT ZAMAN
1 S. TAHA KÜÇÜKKUT 1:45.515
2 HAKAN DEMİR 1:45.690
3 OZAN ÖZGÜR ÇALIŞKAN 1:45.755
4 SERHAT BUDAK 1:45.776
5 METEHAN NARLI 1:45.804
6 UZAY ALP BERKSOY 1:45.829
7 KUZEY ÇIKRIKÇI 1:45.867
8 UMUT KOCAYİĞİT 1:45.959
9 BURAK ARGUN 1:45.987
10 FARUK EMRE ARSLAN 1:46.047
11 EFE MERT TUNCER 1:46.074
12 BERK GÜNDOĞAN 1:46.095
13 BİROL KANAL 1:46.096
14 KAĞAN SÜLEYMANOĞLU 1:46.097
15 EGE ALTINEL 1:46.138
16 FATİH SELİM GÖÇER 1:46.183
17 OKAN ASLANKAN 1:46.183
18 CAN KÖKSAL 1:46.225
19 CEM BERK TÜRK 1:46.226
19 SELİM ŞENTÜRK 1:46.229

YEDEKLER

NO PİLOT ZAMAN
1 BURAK KARACA 1:46.295
2 ERTUĞRUL ÖZCAN 1:46.367
3 ALPER PATAN 1:46.384
4 ATA AYGEN2 1:46.385
5 ATA AYDOĞAN 1:46.502
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Editör Cihangir Perperik

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