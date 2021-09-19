LG UltraGear E-GP 2021’de ilk eleme günü geride kaldı

26 Eylül 2021 saat 21.00’de LG Türkiye YouTube kanalından Yiğit Tezcan ve Pinti Panda'nın anlatımı ile canlı olarak yayınlanacak olan final yarışı öncesinde eleme seansları başladı.

F1 2020 oyunu ile PC platformunda düzenlenen turnuvanın ilk gününde iki eleme seansı gerçekleştirildi ve toplamda 29 sürücü mücadele etti.

Sürücüler 30 dakikalık seanslarda, İtalya'nın Monza pistinde istedikleri kadar tur atıp en hızlı dereceyi elde etmeye çalıştılar.

İlk seansın lideri 1:20.227’lik turuyla Alper Patan olurken, Emre Berber 0.246sn geride ikinci, Muhammet Enes Bikliç 0.443sn geride üçüncü sırada yer aldı.

İkinci seansta ise 1:19.892’lik bir derece elde eden Anıl Tüken hem seansı, hem de günü ilk sırada tamamladı.

Koray Demir bu seansta 0.347sn geride ikinci olurken, Sami Kızıltan 0.357 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle LG UltraGear E-GP 2021’de ilk gün geride kalmış oldu. İlk günün ardından dereceler toplandığında lider Anıl Tüken oldu. Alper Patan ikinci, Koray Demir üçüncü sırada yer alıyor.

Heyecan 20 Eylül Pazartesi günü yapılacak iki eleme seansıyla devam edecek.

Finale, elemelerde en hızlı zamanı yapan 20 hızlı isim katılabilecek. Final yarışını kazanan sürücü, dünyanın ilk NaNo IPS ekranlı oyuncu monitörünü kazanma şansını elde edecek.