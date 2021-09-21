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LG UltraGear E-GP 2021’de finalistler belli oldu!

LG Türkiye ile Ezber Bozan Yarış Heyecanı 2021 Turnuvası, Motorsport.com'un LG Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor ve eleme seansları sonucunda finale kalan 20 sürücü belli oldu.

LG UltraGear E-GP 2021’de finalistler belli oldu!

26 Eylül 2021 saat 21.00’de LG Türkiye YouTube kanalından Yiğit Tezcan ve Pinti Panda'nın anlatımı ile canlı olarak yayınlanacak olan final yarışı öncesinde gerçekleştirilen eleme seansları sona erdi.

F1 2020 oyunu ile PC platformunda düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 5. ve 6. eleme seansları gerçekleştirildi ve toplamda 30 sürücü mücadele etti.

Sürücüler 30 dakikalık seanslarda, İtalya'nın Monza pistinde istedikleri kadar tur atıp en hızlı dereceyi elde etmeye çalıştılar.

Beşinci seansın lideri 1:19.542 ile Arda Günay olurken, Tamer Yılmaz 0.986sn geride ikinci, Ömer Faruk Dumru 1.316sn geride üçüncü oldu.

Altıncı ve son eleme seansında ise elemelerin en hızlı turu geldi. eSpor'da adından söz ettiren isimlerden olan Ulaş Özyıldırım 1:18.856'lık harika turuyla hem günü hem de elemeleri ilk sırada tamamlamayı başardı.

Bu seansta Onur Güler 1.166sn geride ikinci, Onur Özyurt 1.210sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle LG UltraGear E-GP 2021'de finale kalan 20 isim belli oldu. 

Heyecan 26 Eylül Pazar günü yapılacak olan büyük finalle devam edecek. Final yarışını kazanan sürücü, dünyanın ilk NaNo IPS ekranlı oyuncu monitörü olan LG UltraGear 165 Hz 1 ms Nano IPS'in sahibi olacak.

Finale kalan 20 sürücü:

 

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LG UltraGear E-GP 2021’de ikinci eleme günü geride kaldı

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LG UltraGear E-GP 2021’de ikinci eleme günü geride kaldı
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