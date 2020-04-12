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eSports / Son dakika

Legends Trophy: Sebring'de yapılan yarışı Button kazandı!

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Legends Trophy: Sebring'de yapılan yarışı Button kazandı!
Ekleyen:
, Editör
12 Nis 2020 14:41

Paskalya haftasının cumartesi gününde yapılan Legends Trophy yarışını kazanan isim Jenson Button olurken podyumu tamamlayan isimler Juan Pablo Montoya ve Andy Priaulx oldu.

Torque Esports tarafından düzenlenen yarışa, 40 yaş üzerindeki motor sporları efsaneleri katıldı - aralarında 73 yaşındaki F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi de bulunuyordu.

Yarıştan sonra Reuters'a konuşan Button şunları söyledi: "Gerçek hayatta olduğumdan daha heyecanlıydım. Büyük ihtimalle her virajda bariyerlere gömülme korkusundan dolayı böyle hissettim."

Jacques Villeneuve ise yarışın parlayan ismi oldu. Yarışa, diğerlerinin aksine, bir laptop ve oyun kumandası ile katılan Kanadalı sürücü, sonuncu sıradan başladığı yarışı altıncı tamamladı.

Cumartesi günü yapılan bir diğer yarış serisi olan "Race for the World" serisi, kaotik bir yarışa sahne oldu. Sürücüler tarafından organize edilen seride 6 yarış koşulacak ve 6 yarış boyunca 100.000 dolar toplanması planlanıyor. Bu bağışlar ise Dünya Sağlık örgütüne bağışlanacak.

Abu Dhabi pistinde yapılan ilk yarışta poleden başlayan isim Alexander Albon oldu. Albon ile beraber 6 F1 sürücüsü yarışa katılmıştı.

Yarış sırasında pek çok kaza olduğu için ve planlama sırasında Güvenlik Aracı'nın yarışta olma opsiyonu açılmadığı için yarış tekrardan başlatıldı.

Yarışı kazanan isim ise Alexander Albon olurken podyumu tamamlayan isimler Real Madrid sürücüsü Thibaut Courtois ve Arthur Leclerc oldu.

İkinci yarış ise Silverstone'da oldu ve Abu Dhabi kadar kaos dolu olmadı. Pole sahibi Lungaard ve Arthur Leclerc arasındaki çekişme sonucunda önde kalan isim Lungaard oldu. Charles Leclerc ise yarışı beşinci sırada, Luca Albon ve Lando Norris'in arkasında tamamladı.

 

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Editör Efe Kahya

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