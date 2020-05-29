Leclerc ve Giovinazzi, Ferrari ile sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak

Koronavirüsün çıktığı günden bu yana hem Antonio Giovinazzi hem de Charles Leclerc kendilerini sanal Formula 1 yarışlarına ya da farklı sim yarışlarına verdiler.

Bugün itibariyle ikilinin Le Mans 24 Saat'in sanal yarışında Ferrari'nin direksiyonuna geçecekleri doğrulandı. Etkinlik Motorsport Games işbirliğiyle rFactor 2 platformunda yapılacak.

Çoğuz F1 pilotunun aksine Leclerc ve Giovinazzi, GT sınıfında yarışacaklar. Bunun temel sebebi Ferrari'nin sadece GT sınıfında olması. Bu ikiliye David Tonizza katılacak. Bugün itibariyle hem Toyota hem de Aston Martin, etkinlikte yer alacaklarını doğruladılar.

#7 Toyota'da Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez ile Maxime Brient yarışacak.

#8 Toyota'da ise Yui Kasdorp'a ek olarak Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kenta Yamashita yarışacak.

Aston Martin ise #97 araçta Alex Lynn, Charlie Eastwood, Harry Tincknell ve Tiziano Brioni'ye sahip olacak. #98 araçta Jonahan Adam, Giuseppe de Fuocco, Darren Turner ve Ross Gunn yarışacak.

13-14 Haziran'da yapılacak olan Sanal Le Mans 24 Saat, TSİ 16:00'da başlayacak ve Motorsport.tv'den canlı yayınlanacak.