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eSports / Yarış raporu

Leclerc ve Albon'un kazandığı sim yarışlarında 48.000 dolar bağış toplandı

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Leclerc ve Albon'un kazandığı sim yarışlarında 48.000 dolar bağış toplandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 06:04

Formula 1 yıldızları Charles Leclerc ve Alexander Albon'un kazandığı Race For The World etkinliğinde, toplanan yardım tutarı 48 bin doları aştı.

Race For The World, profesyonel sürücüler tarafından, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 fonu için yardım toplamak için düzenlenen bir etkinlik konumunda yer alıyor. Pazar akşamı yapılan ilk ayakta 33 bin dolar toplanmıştı, Salı akşamı yapılan ikinci ayakta ise yarışlar Spa-Francorchamps ve Bakü'de gerçekleşti.

Alfa Romeo’nun İtalyan sürücüsü Antonio Giovinazzi, Spa'daki ilk yarış için pole pozisyonunu alsa da,  teknik sorunlar nedeniyle seans yeniden düzenlendi. Bunun üzerine Red Bull pilotu Alex Albon’un küçük kardeşi Luca, Leclerc'i sadece 0.003 farkla geçerek pole pozisyonunu aldı. Lando Norris ise 0.038 saniye geride üçüncü oldu.

Yarış heyecan vericiydi ve zafer mücadelesi Lando Norris ile Charles Leclerc arasında geçti.

Heyecan verici mücadeleyi Leclerc kazanırken, Norris ikinci, Christian Lundgaard üçüncü ve Arthur Leclerc dördüncü oldu.

Stoffel Vandoorne beşinci, Luca Albon altıncı ve Nicholas Latifi ise dokuzuncu olabildi. Alex Albon 12. olabilirken, George Russell 13. ve Antonio Giovinazzi 14. oldu.

İkinci yarışta ise Alex Albon pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve yarış boyunca etkileyici bir performans sergiledi.

Sonuç olarak Charles Leclerc'in 24.7 saniye önünde zafere ulaştı.

Luca Albon üçüncü olup podyumu tamamlarken, Latifi dördüncü oldu. Vandoorne ilk beşi tamamlayan isimdi.

Sürücüler başlangıçta 100 bin dolar bağış hedefi koymuştu ve şimdiye kadar 48 bin dolar bağış toplamış oldular.

Serinin final etkinliği cuma günü TSİ 20:00'de yapılacak.

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Editör Josh Suttill

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