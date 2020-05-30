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eSpor / Son dakika

Leclerc, Dünya RX'in eSpor yarışına katılacak

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Leclerc, Dünya RX'in eSpor yarışına katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 May 2020 15:00

Ferrari Formula 1 yıldızı Charles Leclerc, Dünya RalliKros Şampiyonası'nın dört ayak üzerinden gerçekleştireceği sanal şampiyonasının ilk ayağı olan Yas Marina'da mücadele edecek.

İki kez F1 yarış galibi Leclerc, COVID-19 salgınının olduğu dönemde eSpor'daki en aktif F1 sürücülerinden birisi oldu ve F1’in Codemasters F1 2019 platformunda düzenlediği sanal yarışlarda beş podyum ve iki galibiyet aldı.

Şimdi Sanal Ralliros Şampiyonası'ndaki ilk mücadelesine bu hafta sonu katılacağı açıklandı. Codemasters'ın DiRT 2.0 platformunda düzenlenecek olan yarışta Team Hansen MJP Peugeot 208 WRX'i sürecek. Ayrıca yarışı kendi Twitch kanalında yayınlayacak.

22 yaşındaki genç sürücü, kendisini deneyimli sürücülerin bazılarıyla birlikte test yaparak ilk Rallikros yarışı için hazırladı.

Ayrıca etkinlikte 1999 sezonunun ikinci yarısında Ferrari'de yarışan Mika Salo da yer alacak. Böylelikle Ferrari ile F1'de yarışmış iki sürücü, eSpor'daki hünerlerini rallikros arenasında göstermeye çalışacak.

Leclerc geçtiğimiz haftalarda zaman zaman rallikros yarışlarına katılarak kendisini denemişti.

Yarış pazar günü yapılacak ve parkur Abu Dhabi'deki Yas Marina olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross , eSpor
Editör Hal Ridge

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