Le Mans Virtual Series geri dönüyor!

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Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ve Automobile Club de l'Ouest (ACO) arasındaki bir ortak girişim olan Le Mans Virtual Series, bu Eylül'de geri dönüyor. Dünya motor sporları şampiyonlarını cezbeden ve yoğun ilgi gören yarışma bir kez daha aramıza katılacak. Duyuru bugün, 24 Saat Le Mans'ın 90. koşusu öncesinde ACO'nun resmi yıllık basın toplantısında yapıldı.

Geçen yılki başarılı Le Mans Virtual Series, Ocak 2022'de heyecan verici bir 24 Saatlik Sanal Le Mans ile sonuçlandı. 200 kişilik sürücü grubu arasında Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen ve INDYCAR Şampiyonu Alex Palou da dahil olmak üzere birçok büyük motor sporu üreticisi ve sürücüsü takımlara girdi. Beş aylık sezon tam 81 milyon izleyiciyi çekmeyi başardı. (Kaynak: YouGov Sport)

Aynı 2021/2022 serisinde olduğu gibi yarışlar bu yıl da beş round üzerinden düzenlenecek. rFactor2 platformu üzerinden çevrimiçi olarak yarışılacak etkinliğin son durağı ise 24 saatlik Sanal Le Mans yarışı olacak. Yarışçılar, 250.000 dolara varan ödül havuzu için yarışıyor. Yeni sezonun fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Profesyonel sürücülere çok daha rahat planlama şansı sunmak adına sürücü gereksinimlerinde de değişikliğe gidiliyor. Takımlar bu yıl tüm sezon boyunca profesyonel sürücüleri yarıştırmak zorunda değil. 2022-2023 sezonunda profesyonel sürücülerin tek bir yarışa katılması yeterli olacak.

Yarışlar şu şekilde:

1. Round 8 Saatlik Bahreyn, Bahreyn 17 Eylül 2022

2. Round 4 Saatlik Monza, İtalya 8 Ekim 2022

3. Round 6 Saatlik Spa, Belçika 5 Kasım 2022

4. Round 500 Mil Sebring, ABD 3 Aralık 2022

5. Round 24 Saatlik Le Mans 14/15 Ocak 2023

Bu yıl Le Mans Virtual Series'in sponsorları da dünyanın dört bir yanından tanınan ve bilinen markalar olacak. Serinin resmi donanım sponsoru Thrustmaster, saat sponsoru Rolex, enerji sponsoru Total Energies, lastik sponsoru ise Goodyear olacak. Bu yıl LEGO Technic ailesi de saflara katılıyor.

ACO Başkanı Pierre Fillon şunları söyledi: “Le Mans Virtual Series'in bugüne kadarki başarısını, en önemli özelliği olan 24 Hours of Le Mans Virtual ile desteklemekten ve takip etmekten çok memnunuz. Gerçek motor sporları ve e-sporlar arasındaki bağlantı, üreticilerimiz ve ekiplerimiz için önemli bir unsur. Bunun hem pistte hem de pist dışında yeni, daha genç bir kitleyi çekmede önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Hepimiz bir başka mükemmel espor rekabeti sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Le Mans Virtual Series CEO'su Gérard Neveu şunları söyledi: "Geçen yılki Le Mans Virtual Series son derece başarılıydı ve bu yılda bu başarının üstüne koyarak devam etmeyi amaçlıyoruz. 2021-22'de gördüğümüz seyirci rakamları ve geri dönüşler, etkileyici ortak portföyümüzün desteğini, seçkin üreticilerin işbirliğini ve mevcut şampiyonlarımız Team Redline dahil olmak üzere en iyi sim yarış ekiplerinin başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Motor sporları ve sim yarışlarının tüm farklı kategorilerinden şampiyonları çekmeye devam edeceğimize ve dünya çapındaki devasa oyun ve izleyici kitlesinin keyfini çıkarması için heyecan verici ve profesyonel bir başka e-spor serisi üretebileceğimize eminiz.”