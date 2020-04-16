Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak

Busch Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumartesi günü Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde yapılacak olan sanal IndyCar yarışına katılacağını auyurduçıkladı.

34 yaşındaki Busch, 51 numaralı Rowdy Energy Dallara'da yarışacak.

Busch bu hafta sonu iki sanal yarışa katılacak. IndyCar'a ek olarak Pazar günü eNASCAR Pro Invitational Series yarışında yer alacak.

NASCAR yıldızları Jimmie Johnson ve Dale Earnhardt Jr. bu sezon sanal IndyCar yarışlarına katılmışlardı.