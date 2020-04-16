Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak
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İki kez NASCAR Cup Series şampiyonu Kyle Busch bu hafta sonu sanal IndyCar yarışına katılacak.
Busch Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumartesi günü Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde yapılacak olan sanal IndyCar yarışına katılacağını auyurduçıkladı.
34 yaşındaki Busch, 51 numaralı Rowdy Energy Dallara'da yarışacak.
Busch bu hafta sonu iki sanal yarışa katılacak. IndyCar'a ek olarak Pazar günü eNASCAR Pro Invitational Series yarışında yer alacak.
NASCAR yıldızları Jimmie Johnson ve Dale Earnhardt Jr. bu sezon sanal IndyCar yarışlarına katılmışlardı.
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Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak
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Yarış merkezi
16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
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Paz 19 Nis
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