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Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak

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Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Nis 2020 07:00

İki kez NASCAR Cup Series şampiyonu Kyle Busch bu hafta sonu sanal IndyCar yarışına katılacak.

Busch Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumartesi günü Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde yapılacak olan sanal IndyCar yarışına katılacağını auyurduçıkladı.

34 yaşındaki Busch, 51 numaralı Rowdy Energy Dallara'da yarışacak.

 

Busch bu hafta sonu iki sanal yarışa katılacak. IndyCar'a ek olarak Pazar günü eNASCAR Pro Invitational Series yarışında yer alacak.

NASCAR yıldızları Jimmie Johnson ve Dale Earnhardt Jr. bu sezon sanal IndyCar yarışlarına katılmışlardı.

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