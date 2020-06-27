Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

28 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan ilk etkinlik, ilk kez 1988'de düzenlenen geleneksel Şampiyonlar Yarışı'nın ilk sanal yarışı oacak.

Tom Kristensen ile birlikte 2019 ROC Meksika Uluslar Kupası'nı kazanan Kristoffersson, Timmy Hansen'ın da bulunduğu etkinliğe katılacağını doğruladı.

Kristoffersson, “Sanal Şampiyonlar Yarışı'nda yarışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Meksika'da Tom Kristensen ile kazanmak çok eğlenceliydi. Sanal dünyada da olsa yine elimden geleni yapacağım ve dünyanın en iyi sürücülerinden bazılarına karşı yarışacağım." dedi.

DS Techeetah Formula E sürücüsü Felix da Costa, "Gerçekten gençken buna katılmıştım ve her zaman geri dönmek istedim."

"Sanal Şampiyonlar Yarışı'nın harika bir girişim olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Formula E şampiyona liderliğini korumaya çalışmadan önce iyi bir performans göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Portekizli Filipe Albuquerque da etkinliğe geri dönüyor.

Üçlü, Haas F1 sürücüsü Romain Grosjean, Mercedes FE sürücüsü Stoffel Vandoorne ve ralli efsanesi Petter Solberg'den oluşan isimlere katılıyor. Ayrıca Sanal Le Mans 24 Saat'e katılan Raffaele Marciello ve Louis Deletraz da etkinlikte yer alacak.

Etkinlik Motorsport Games ile ortaklaşa düzenleniyor ve Motorsport.com ile Motorsport.tv'den canlı olarak yayınlanacak.