İzle: Veloce ve Motorsport Games Espor serisi
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Cem Bölükbaşı, Lando Norris ve Stoffel Vandoorne gibi pek çok ismin katıldığı Espor yarışı.
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MotoGP'nin ilk sanal yarışını Alex Marquez kazandı
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Veloce ve Motorsport Games'in düzenlediği yarışı Norris kazandı, Cem altıncı oldu
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSports
|Editör
|Josh Suttill
İzle: Veloce ve Motorsport Games Espor serisi
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29 Mar - 29 Mar
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11 Haz - 14 HazBiletler
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25 Haz - 28 HazBiletler
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2 Tem - 5 TemBiletler
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16 Tem - 19 TemBiletler
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30 Tem - 2 AğuBiletler
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27 Ağu - 30 AğuBiletler
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