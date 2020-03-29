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eSports / Canlı anlatım

İzle: Veloce ve Motorsport Games Espor serisi

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yorumlar
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Mar 2020 17:45

Cem Bölükbaşı, Lando Norris ve Stoffel Vandoorne gibi pek çok ismin katıldığı Espor yarışı.

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Seri eSports
Editör Josh Suttill

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