IndyCar iRacing Challenge: Indianapolis'te zafer McLaughlin'in oldu!

IndyCar iRacing Challenge'ın altıncı ayağı Indianapolis Motor Speedway pistinde gerçekleşti ve ilk çizgide Scott McLaughlin ile Lando Norris, ikinci çizgide Scott Speed ile Graham Rahal ve üçüncü çizgide Ed Carpenter ile James Davison vardı.

Serinin son ayağı 70 tur üzerinden gerçekleşti ve henüz ilk turda Speed liderliği alırken, Norris kendisini zorlamaya başladı. Ön bölüm çok yakındı ve pozisyonlar sürekli olarak el değişti.

Will Power bir noktada liderliği eline geçirirken, Norris ikinci ve Davison üçüncü sırada yer aldılar.

Yarışın 32. turunda hem Power hem de Norris pite geldiler. Herkes pite girdikten sonra da Power liderliğini korudu, Davison ikinci ve Norris üçüncü sırada yer aldı.

Power bitime 27 tur kala tekrar pite gelirken, liderliği Davison'a bıraktı. Norris pist üstünde Davison'ı geçerek liderliği aldı ve batak sonrasında Davison pite geri döndü.

Bitime 18 tur kala Norris de pite girdi ve aynı saniyelerde pist üstünde kaza yaşandı. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladığında Pagenaud, Rahal, Rosenqvist ve Norris sıralaması vardı. Son sekiz tura girilirken Pagenaud ile Rahal arasında temas yaşandı ve liderlik el değişti.

Norris liderliği alırken, Askew ikinci ve Patricio O'Ward üçüncü sırada yer aldı.

Üç McLaren sürücüsü arasındaki mücadele çok yakındı ve liderlik için birbirlerini zorlamaya devam ettiler.

Norris bitime üç tur kala lider giderken tur bindirme esnasında Pagenaud'a arkadan çarptı ve yarış dışı kaldı.

Son turda iki McLaren sürücüsü ile Marcus Ericsson arasında güzel bir savaş vardı ancak O'Ward kendisini geçen Ericsson'a çarptı ve ikisi de geriye düştü.

Saniyeler sonra bu kez Askew ile Santonio Ferrucci arasında start-finiş düzlüğünde temas yaşandı ve liderliğe McLaughlin çıktı.

McLaughlin çok ufak bir farkla da olsa damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Conor Daly ikinci olurken, Ferrucci üçüncü ve Askew dördüncü oldu.

O'Ward ise beşinci sırada finiş gördü.

Sebastien Bourdais'nin altıncı olduğu yarışta Ryan Hunter Reay yedinci, Zach Veach sekizinci, Felix Rosenqvist dokuzuncu ve Scott Dixon onuncu oldu.