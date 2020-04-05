IndyCar iRacing Challenge: Barber'deki yarışı McLaughlin kazandı!

IndyCar, Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışlarını gerçekleştirememişti. Bundan ötürü de iRacing platformunda sanal bir turnuva düzenlenmeye başladı.

Geçen hafta yapılan yarışta zafere ulaşan Sage Karam, bu haftaki Barber yarışına da pole pozisyonundan başladı.

Will Power ikinci, Felix Rosenqvist ise üçüncü sıradan start aldı.

Geçen haftaki yarışta yer almayan Robert Wickens, bundan ötürü yarışa son sıradan başladı.

Yarış toplamda 45 tur üzerinden gerçekleşti. Startla birlikte Karam liderliğini korurken, Power ve Rosenqvist yine ilk üçü tamamladılar.

İlk turlarda sıralama değişmedi. Yarışın 16. turunda piste güvenlik aracı girdi ve 18. turun ardından yarış yeniden başladı.

Yarışın 27. turunda Karam ile Rosenqvist, pit stop sonrası karşı karşıya geldiler ve temas yaşadılar. Temas sonrası her kisi de pozisyon kaybetti.

Rosenqvist daha sonra bir spin daha attı.

Ön tarafta ise erkenden pite giren Scott McLaughlin liderliğe yükseldi. Yeni Zelandalı pilot çift pit stop stratejisiyle mücadele etti.

Son bölümde Power, McLaughlin üzerindeki baskısını arttırdı ve ikili sadece yarım saniye içresinde mücadele ettiler.

Ancak McLaughlin liderliği bırakmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Power ikinci başladığı yarışta ikinci sırada finiş görmüş oldu. Scott Speed iyi performans gösteren isimlerden bir tanesiydi ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Alex Palou dördüncü olurken, Simon Pagenaud beşinci ve spine rağmen yükselen Rosenqvist altıncı oldu.

Colton Herta yedinci olurken, son sıradan başlamasına rağmen ilk yarışında harika bir performans sergileyen Robert Wickens sekizinci oldu.

Josef Newgarden dokuzuncu ve Santino Ferrucci onuncu oldu.

Dolton Kellett 11., Jimmie Johnson 12., Sebastien Bourdais 13., Graham Rahal 14.,, Oliver Askew 15.,, Scott Dixon 16. ve James Hinchcliffe 17. oldu.

İlk 20'yi Ed Carpenter, Zach Veach ve Kyle Kirkwood tamamladı.

Marcus Ericsson, Tony Kanaan, Karam ve Felipe Nasr finiş göremediler.