IMSA'da Tandy rahat kazandı, Ayhancan şanssızlığa yenildi

Road America pistinde gerçekleştirilen 90 dakikalık mücadelede 911 kapı numaralı Porsche 911 RSR ile mücadele eden Porsche fabrika pilotu Nick Tandy, güçlü bir performansla birlikte zafere ulaşarak serideki BMW dominasyonunu kırmayı başardı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve galibiyette önden başlamanın kilit rol aldığını söyleyen Tandy, gerçek yarışlara göre simülasyonda daha fazla konsantre olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

"Her şeyin yolunda gittiği yarışlardan biriydi. İlk olarak beladan uzak kalabilmek için sıralama turlarında güzel bir tur atarak ikinci sırayı aldım. Laguna Seca ve Ohio'da orta grupta kalmak benim en büyük sorunumdu."

"Simülasyonda gereken konsantrasyon seviyesi, gerçek yarışlardaki seviyemin çok daha üstünde olmak zorunda çünkü gerçek bir yarışta çoğu şeyi bilinçaltınızdan yönetirsiniz. Pistte bir şey olacağı zaman bunu düşünebiliyorsunuz ancak sanalda bu kısım biraz daha zor."

Porsche Junior pilotu başarılı temsilcimiz Ayhancan Güven ise şanssızlığın kurbanı oldu.

Yarışı uzun bir süre boyunca takım arkadaşı Tandy'nin yarım saniye gerisinde sürdüren ve yarış içerisinde en hızlı turun sahibi olan Ayhancan, son 20 dakikaya girildiğinde önünde tur yiyen Ferrari pilotu Matt Campbell'ın spin atarak piste yönelen aracından kaçamadı ve rakibine çarparak aracına hasar verdi. Hasarlı aracıyla pite gelen başarılı temsilcimiz, yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve yarışı puansız noktaladı.

Şampiyona lideri BMW IMSA Team Red pilotu Bruno Spengler, bu sezon gerçekleştirilen dört yarışta üçüncü podyumunu aldı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Kanadalı pilot, şampiyonada puanını 127'ye çıkararak en yakın rakibiyle olan puan farkını biraz daha açmayı başardı.

Podyumda Tandy ve Spengler'e bir başka BMW pilotu Phillip Eng eşlik etti.

Şampiyonanın sondan bir önceki yarışı 28 Mayıs Perşembe günü VIRginia International Raceway pistinde gerçekleştirilecek.

Alakalı video