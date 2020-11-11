Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" bu akşam başlıyor

Eleme yarışlarına katılan 400’ü aşkın kişi arasından seçilen en hızlı 20 isim sırası ile Avusturya, Bahreyn, İtalya ve Japonya pistlerinde yarışacaklar.

Motorsport.com Türkiye işbirliği ile düzenlenen şampiyonanın ilk ayağı bu akşam Avusturya'da gerçekleştirilecek.

4 hafta boyunca her Çarşamba günü aynı saatte düzenlenecek yarışı Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı sunacak. Yarışlar Honda Türkiye Youtube kanalında yayınlanacak.

Son yarışı 02 Aralık 2020 tarihinde yapılacak turnuvayı kazanan en hızlı isim QRT-R Sparco yarış koltuğu, simülatörü, direksiyon ve pedal seti; 2’inci isim SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch mekanik oyuncu klavyesi; 3’üncü isim ise SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı ödülüne sahip olacak.

Yarışları Motorsport.com üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.