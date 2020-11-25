Honda e-GP'nin 3. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da!

Honda Hayallerinle Yarış e-GP turnuvasının ilk ayağı Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilmişti ve ikinci yarış Bahreyn'de yapıldı.

Turnuvanın bu akşamki üçüncü ayağı Monza'da gerçekleştirilecek.

Yine Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın sunacağı yarış, Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Serhan Acar, Bahreyn F1 yarışı öncesinde bir kez daha mikrofon karşısına geçecek.

Yarışı ayrıca bu sayfadan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TURNUVA ÖDÜLLERİ

1.'lik ödülü QRT-R SPARCO YARIŞ KOLTUĞU SİMÜLATÖRÜ + Honda Şapka + Honda T-Shirt

2.'lik ödülü SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch Mekanik Oyuncu Klavye + Honda Şapka + Honda T-Shirt

3.'lük ödülü SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı - PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch ve Mobil Uyumlu + Honda Şapka + Honda T-Shirt