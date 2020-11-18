Honda e-GP'nin 2. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da

Honda Hayallerinle Yarış e-GP turnuvasının ilk ayağı Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilmişti. Avusturya'da tüm yarış boyunca pistte bir çok mücadele yaşandı ve sonunda kazanan taraf yarışa 2. sırada başlayan Anıl Tüken oldu. Tüken'i yine yarış boyunca mücadele ettiği Hakan Ottaş takip ederken podyumun son basamağı Umut Kocayiğit'e gitti.

Turnuvanın bu akşamki ikinci ayağı Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

Yine Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın sunacağı yarış, Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Serhan Acar, Türkiye GP'den sonra ilk defa ekranlara gelecek.

Yarışı ayrıca bu sayfadan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TURNUVA ÖDÜLLERİ

1.'lik ödülü QRT-R SPARCO YARIŞ KOLTUĞU SİMÜLATÖRÜ + Honda Şapka + Honda T-Shirt

2.'lik ödülü SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch Mekanik Oyuncu Klavye + Honda Şapka + Honda T-Shirt

3.'lük ödülü SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı - PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch ve Mobil Uyumlu + Honda Şapka + Honda T-Shirt