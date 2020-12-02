Honda e-GP'de final akşamı, son yarış 21:00'da
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20 sanal pilotun mücadele ettiği Honda'nın ‘Hayallerinle Yarış e-GP’ turnuvasının son yarışı bu akşam 21:00'da başlayacak.
Honda Hayallerinle Yarış e-GP turnuvasının ilk ayağı Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde, ikinci yarışı Bahreyn'de, 3. ayağı ise Monza'da yapılmıştı.
Turnuvanın bu akşamki son ayağı Suzuka'da gerçekleştirilecek.
Yine Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın sunacağı yarış, Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yarışı ayrıca bu sayfadan canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Abdullah Çelik
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Honda e-GP'de final akşamı, son yarış 21:00'da
paylaşım
yorumlar
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