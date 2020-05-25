Hız Tapınağında zafer Red Bull'un!

Pandemi etkisinde geçen şu günlerde F1 sezonu her ne kadar sekteye uğramış olsa da, sanal dünyada heyecan YouTube Motorsport Türkiye ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

Geride bıraktığımız İtalya, Monza'daki yarışın sıralama turlarında, bir kez daha Racing Point pilotu Emir Sert ile Red Bull sürücüsü Ege Sayın arasında çekişmeler izleyenleri heyecanlandırdı. Emir 1:19.554'lük zaman turu derecesiyle pole pozisyonunu alırken, rakibi Ege Sayın sadece +0.076 saniye gerisinde 2. sırayı aldı. Ayrıca iki Mercedes sürücüsü Tolga Can ve Batuhan Beşikçioğlu'da bu ikiliyi +0.1 saniye geriden takip ederek sırasıyla 3. ve 4. oldular.

Yarış zamanına gelirsek, Hız Tapınağında ağır yağış altında start alındı. Pilotların hepsi mavi logolu Wet (ağır yağış lastikleri) lastiklerle start alırken, ilk turun ilk virajı nispeten sakin geçildi ve çok büyük bir kazaya sebebiyet verilmedi. y

Mücadelenin sonlarına doğru liderlik için Emir Sert'e harika bir atak yapan Red Bull sürücüsü Ege Sayın birinci sırayı almayı başardı ve son turlarda da hata yapmayarak yarışı kazanmayı başardı. Racing Point pilotu Emir'de poleden başladığı yarışı ikinci sırada bitirdi. Yarışa 7. sıradan başlayan Alfa Romeo sürücüsü İbrahim Koyuncu podyumun son basamağını tamamlarken, İbrahim ile aynı pit stratejisini paylaşan Renault sürücüsü Can Yüksel 8. başladığı yarışı 4. sırada bitirmeyi başardı.

Geri kalan sıralama ise şu şekilde:

5- Efe Korkmazer

6- Batuhan Beşikçioğlu

7- Sabri Demir

8- Serkan Kaya

9- Tolga Can

10- Kemal Taşyaran

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