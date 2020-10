Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Toplam 4 farklı pistte gerçekleşecek turnuvaya elemelerde sadece en hızlı zamanı yapan 20 hızlı isim katılabilecek. 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılacak eleme seanslarına katılarak turnuvada büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak için ilk yapman gereken hemen turnuvaya kayıt olman.

Yarışları Formula 1'in Türkiye'deki sesi Serhan Acar ve Formula 1 eSport'a katılan tek Türk yarışçı olan Cem Bölükbaşı canlı yayında sunacak. Ödüllü turnuvaya katılmak için 27 Ekim son gün. Yapılacak elemelerden sonra belirlenecek en iyi pilotlar e-GP’de yarışma hakkı kazanacak.

TURNUVA ÖDÜLLERİ

1.'lik ödülü QRT-R SPARCO YARIŞ KOLTUĞU SİMÜLATÖRÜ + Honda Şapka + Honda T-Shirt

2.'lik ödülü SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch Mekanik Oyuncu Klavye + Honda Şapka + Honda T-Shirt

3.'lük ödülü SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı - PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch ve Mobil Uyumlu + Honda Şapka + Honda T-Shirt

Ödüller

TURNUVA DETAYLARI

TURNUVA TAKVİMİ

ELEMELER - 28 EKİM - 1 KASIM 2020

ELEME TARİHİ 1. SEANS 2. SEANS 3. SEANS 4. SEANS 28 EKİM 2020 17:30 - 18:45 20:30 - 21:45 22:30 - 23:45 - 29 EKİM 2020 17:30 - 18:45 20:30 - 21:45 22:30 - 23:45 - 30 EKİM 2020 17:30 - 18:45 20:30 - 21:45 22:30 - 23:45 - 31 EKİM 2020 13:30 - 14:45 17:30 - 18:45 20:30 - 21:45 22:30 - 23:45 1 KASIM 2020 13:30 - 14:45 17:30 - 18:45 20:30 - 21:45 22:30 - 23:45

YARIŞ TAKVİMİ

NO YARIŞ TARİH SAAT YAYIN 1. YARIŞ AVUSTURYA GP 4 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube 2. YARIŞ BAHREYN GP 11 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube 3. YARIŞ İTALYA GP 18 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube 4. YARIŞ JAPONYA GP 25 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube

TURNUVA PLATFORMU

Oyun: Codemasters F1 2020

Sistem: PC

Platform: Steam

TURNUVA YÖNETİMİ

Motorsport.com Türkiye

YAYIN

Motorsport.com Gaming Studio

HAKEM HEYETİ

Serhan Acar

Cem Bölükbaşı

Cihangir Perperik

Emre Baltaoğlu

KATILIM KOŞULLARI

Hayallerinle Yarış Honda e-GP

- PC

- Steam ID

- DISCORD Hesabı

- Minimum 10mb indirme, 2mb yüklemeye sahip fiber internet (Lag sorunu yaşayan katılımcılar için yarış yönetimi yaptırım uygulama hakkına sahiptir. Turnuva kurallarına bakınız.)

- F12020 Codemasters oyunu

- Direksiyon, oyun kolu, klavye (Turnuvaya katılacak sürücüler için herhangi bir sürüş ekipmanı zorunluluğu bulunmamaktadır)

Yukarıdaki şartları sağlayan herkes turnuva elemelerine katılabilecektir.

ELEME SİSTEMİ VE KURALLAR

- Her eleme seansına maksimum 20 yarışmacı katılabilir.

- Yarışmacılar elemelere katılabilmek için gerekli kayıt formunu eksiksiz doldurmak zorundadırlar.

- 20 kişilik seanslar dolduğunda o seansa başka yarışçı alınmaz.

- Seçtiği seansa katılamayan yarışçıların boşalttığı slotu Motorsport.com başka yarışçılarla doldurabilir.

- Her yarışmacı elemeler boyunca sadece tek seansa katılabilme hakkına sahiptir.

- Kayıt esnasında verilecek Steam ID'si, ad-soyad, eposta ve telefon bilgisini başka bir seansta başka bir yarışmacı kullanamaz. Bunun tespiti halinde yarışmacı elemelerden ihraç edilir.

- Eleme seansları 45 dakika sürer ve her yarışmacı seansın başlamasından 30 dakika önce hazırlanan lobiye giriş yapmak zorundadır.

- Seansın ilk 25 dakikasından önce elektrik kesintisi ya da internet kesintisi gibi durumlarla karşılaşacak olan sürücülere kalan süreleri başka bir seansa yerleştirilerek iade edilecektir. Ancak 25 dakikadan sonra yaşanacak durumlarda kalan süresi için yeni bir seansa yerleştirme yapılmayacaktır.

- Toplam 20 eleme seansı sonunda en iyi zamanı yapan ilk 20 sürücü 4 yarışlık ana turnuvaya katılmaya hak kazanacaktır. Bu 20 sürücü içerisinde turnavaya katılamayacak olan yarışçıların yerine elemelerde bu 20 sürücüyü takip eden 5 pilot yedek olarak seçilecektir.

-Bütün eleme seansları açık hava/kuru zemin şartlarında ve 'resmi(official)' zaman diliminde gerçekleştirilecektir.

SÜRÜŞ AYARLARI

- Yarışçılar direksiyon, klavye ya da oyun kolu kullanmakta serbesttir.

- Tüm elemeler İtalya-Monza pistinde gerçekleştirilecektir.

- Sürüş modu ve setup Motorsport.com'un yarış heyeti tarafından belirlenecek ve herkes aynı ayarlarda elemelere katılacaktır.

- Tüm araçlar aynı güçte olacaktır.

- Hangi yarışçının hangi aracı kullanacağı rastgele şekilde belirlenecektir. Yarışçılar elemeler için araç seçimi yapamaz.

OYUN PLATFORMU VE EKİPMANLAR

- Elemeler ve turnuva Codemasters F1 2020 oyununda PC platformunda gerçekleştirilecektir.

- Her katılımcının bir Steam ID'si ve Codemasters F1 2020 oyunu olmak zorundadır.

- Her pilotun bir DISCORD hesabı olmak zorundadır.

- Katılımcıların internet hızları seans öncesinde kontrol edilecek ve bağlantı sorunu olanlar seanstan ihraç edilecektir. Bu nedenle turnuvaya katılmak isteyen yarışçıların iyi bir internete sahip olmaları gerekmektedir.

- Her yarışçının mikrofon ve kulaklığı eleme seansında aktif olarak yanında olması gerekmektedir. Seans anında Motorsport.com hakemleri anlık olarak uyarı ya da ceza verebilir. Seans boyunca sadece yarış komiserleri pilotlarla direkt olarak konuşabilecektir.

- Pilotlarla iletişim DISCORD üzerinden kurulacaktır.

ELEMELERDE KULLANILACAK AYARLAR

-AI Seviyesi: 0

-Seans Uzunluğu: 45 dakika

-Hava Durumu: Açık/Kuru zemin

-Seans Başlangıç Durumu: Resmi başlangıç dilimi

-Collusions: Açık

-Araç Hasarı: Kapalı

-Hayalet: Açık

-Setup: Fixed

-Kurallar ve Bayraklar: Açık

-Köşe Kesme: Katı

-Lastik Aşınması: Surface&Carcass

-Araç Kategorisi: F1 2020

-Araç Performansları: Eşit

*Katılımcılar elemeler içerisinde istedikleri sürüş yardım asistlerini kullanabilirler. 'Elemeler' içerisinde bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

TURNUVA İÇERİKLERİ

Turnuva ile ilgili güncel haber, duyuru ve videolar Motorsport.com’un aşağıdaki adreslerinden duyurulacaktır.

Motorsport Espor Kategorisi

Motorsport Türkiye Discord

YAYIN

Yarışlar Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

YARIŞ YÖNETMELİĞİ

Yarışlar Çarşamba günleri saat 21:00'da gerçekleştirilecektir.

Lobi saat 20:30’da açılır ve tüm yarışçılar 20:35’e kadar lobide hazır bulunmak zorundadır.

Eğer gecikme tespit edilirse geciken pilota 1 şampiyona puanı eksiltme cezası uygulanır.

Seans 21:00’da 18 dakikalık sıralama turları ile başlar.

Sıralama turlarının bitmesiyle %50 oranında yarışın startı verilir.

Yarış takvimindeki yarışlara katılamayan pilotlar 5 puan eksiltme cezası alır.

Yarış içinde yaşanan olaylar pilotların inceleme isteklerine istinaden hakem heyeti tarafından incelenip karara bağlanacaktır. İnceleme isteğinde bulunan pilotların mutlaka video kaydı sunmaları gerekmektedir. Eğer bu kayıt yeterli olmazsa olaya karışan pilot/pilotlardan olayın görüntüleri hakemler tarafından istenebilir. Bu nedenle tüm pilotların yarışlarını kaydetmeleri zorunludur.

Şampiyona yarışlarında viraj çizgisi, kapalı/medium oranında çekiş kontrol ve abs kapalı olacaktır.

Hava durumu dinamik olarak ayarlanacaktır.

Formasyon turu aktif olacaktır.

Hasar seviyesi full olacaktır.

YARIŞTA KULLANILACAK AYARLAR

-AI Seviyesi: 0

-Sıralamalar: 18 dakikalık tek seans

-Yarış Uzunluğu: %50

-Formasyon Turu: Açık

-Hava Durumu: Dinamik

-Yarış Başlangıç Durumu: Resmi başlangıç dilimi

-Parc Ferme: Açık

-Collusions: Açık

-Araç Hasarı: Full

-Hayalet: Kapalı

-Araç Ayarı: Full

-Güvenlik Aracı: Açık

-Kurallar ve Bayraklar: Açık

-Köşe Kesme: Katı

-Yarış Startı: Manuel

-Lastik Aşınması: Surface&Carcass

-Araç Kategorisi: F1 2020

-Araç Performansları: Eşit

SÜRÜŞ YARDIMLARI

-Fren Asisti: Kapalı

-ABS: Kapalı

-Vites: Manuel

-Çekiş Kontrol: Kapalı/Medium

-Pit Asistleri: Kapalı

-Yarış Çizgisi: Kapalı/Sadece virajlar

-ERS Asisti: Kapalı

-DRS Asisti: Kapalı

-Yakıt Asisti: Kapalı

CEZALAR VE UYGULAMALARI

KINAMA

Açıklama: Hakem heyeti tarafından pistte yaşanan olayların incelenmesi ile birlikte pilotlara verilecek ceza türüdür. Pilotların istedikleri incelemelerin dışında hakem heyeti pistte yaşanan bir olaydan dolayı herhangi bir pilota kınama cezası verebilir.

Uygulama: 3 kınama cezası alan pilot sonraki ilk yarışa en geriden başlar.

PENALTI PUANI

Açıklama: Hakem heyeti pilotların istedikleri incelemeleri kontrol ederler. Bu incelemeler sonrasında olaya karışan pilot veya pilotlara penaltı puanı verebilirler. Hakem heyetinin verdiği penaltı puanları tartışmaya ve yeniden inceleme talebine açık değildir.

Uygulama: Hakemler her bir olay için maksimum 12 penaltı puanı verebilirler. Toplam 15 penaltı puanı alan her sürücü bir yarıştan men edilir. Pilotların hangi yarıştan men edileceğini hakem heyeti karar verir.

SÜRE CEZASI

Açıklama: Süre cezası, yarışın ardından F12020’nin hazırladığı nihai sonuç tablosundaki zamanlara göre verilir. Yarış içindeki incelemelerin ardından hakem heyeti herhangi bir pilota süre cezası verebilir. Bu cezalar sonuçlara etki edeceğinden dolayı yarış sonuçları hakem kararlarından önce resmi olarak açıklanamaz.

Uygulama: Hakemler her olay için 5-10-15-20-30 saniye ceza verebilirler. Aynı pilot birden fazla olaya karışmışsa aynı pilota birden fazla saniye cezası verilebilir. Süre cezalarının oranları yaşanan olayın şiddetine ve diğer pilotlara etkisine göre değişiklik gösterebilir.

SİYAH BAYRAK

Açıklama: Bu durum yarış sonrasında hakem heyetinin incelemelerinin ardından direk olarak pilotlara uygulanabilir. Bu cezayı alan pilot ilgili yarıştan puan alamaz ve takımına da puan kazandıramaz. Ayrıca bu ceza, 12 penaltı puanına ulaşan pilotları da kapsar. Yarıştan men cezası ikinci bir inceleme talebine açıktır. Bu talebi ilgili pilot yeterli delilleri ile birlikte karardan sonra 1 saat içinde hakem heyetine bildirmek zorundadır. Aksi halde bu hakkı ortadan kalkacaktır.

Uygulama: Bir pilot bu cezayı tamamlanmış bir yarış veya gelecekteki bir yarış için alabilir.

TURNUVADAN MEN

Açıklama: Hakem heyeti ve yönetim kurulunun birlikte alabileceği bu karar, bir pilotun tüm sezondan men edilmesini içerir.

VİDEO KAYITLARI

Açıklama: yarış sonrasında pilotlardan gelen inceleme talepleri doğrultusunda hakem heyeti olayla ilişkisi bulunan diğer pilotlardan konuyla alakalı video isteyebilir. İlgili pilot bu isteğe yanıt vermezse cezai yaptırım uygulanır.

Uygulama: 1 kez video isteğine yanıt verilmediğinde bir sonraki yarışta son sıradan başlama cezası alır. 2. kez bu gerçekleştiğinde bir sonraki yarışa en geriden başlama + 10 puan eksiltme cezası. 3. kez bu gerçekleştiğinde bir sonraki yarıştan men cezası.

ŞAMPİYONA PUAN SİSTEMİ

Puan sistemi daha sonra açıklanacaktır.

Motorsport.com yönetimi turnuva sisteminde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler katılımcılara en az 1 gün öncesinden duyurulacaktır.