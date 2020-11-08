Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor

Honda, Formula 1 Türkiye GP’sinin heyecanını artıracak dijital yarış turnuvası düzenliyor. Motorsport.com iş birliği ile düzenlenen ‘Hayallerinle Yarış Honda e-GP’de sanal Formula 1 yarışçıları derece almak için mücadele edecek.

Eleme yarışlarına katılan 400’ü aşkın kişi arasından seçilen en hızlı 20 isim sırası ile Avusturya, Bahreyn, İtalya ve Japonya pistlerinde yarışacak. Yarış severlerin Honda Türkiye Youtube kanalından takip edebileceği bu macera 11 Kasım 2020 tarihinde saat 21:00’de başlayacak. 4 hafta boyunca her Çarşamba günü aynı saatte düzenlenecek yarışı Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı sunacak.

Son yarışı 02 Aralık 2020 tarihinde yapılacak turnuvayı kazanan en hızlı isim QRT-R Sparco yarış koltuğu, simülatörü, direksiyon ve pedal seti; 2’inci isim SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch mekanik oyuncu klavyesi; 3’üncü isim ise SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı ödülüne sahip olacak.