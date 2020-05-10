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eSpor / Son dakika

Hamilton, eSpor yarışlarına katılmasa da bireysel çalışıyormuş

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Hamilton, eSpor yarışlarına katılmasa da bireysel çalışıyormuş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
10 May 2020 08:46

Lewis Hamilton, kendisinin popüler eSpor yarışlarına katılmasa bile bireysel olarak çalıştığını ve favori oyununda tur derecelerini iyileştirmeye çalıştığını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle yarışların yapılamadığı dönemde, birçok Formula 1 pilotu farklı organizasyonlarda mücadelelere katılıyor. Özellikle Max Verstappen, Lando Norris ve Charles Leclerc gibi isimler birçok resmi organizasyonda yer aldılar.

Mercedes'in yayınladığı videoda konuşan Hamilton, "Simülatör yarışlarında sürmeyi pek sevmiyorum."

"Ancak Gran Turismo ve Sony tüm sistemi bana gönderdiler. Gran Turismo oynayarak büyüdüm ve tüm araçları alabilmek için çok zaman harcıyordum. Gerçekten onlarla bir şeyler yapabilmek harika fırsattı."

"Son birkaç senedir onlarla çalışıyorum. Orada mücadeleye katılıp zamanımı yenmeye çalışıyorum. Kendi kendime yarışıyorum ve kendi turlarımı geçmeye çalışıyorum. Tur zamanlarım oldukça iyi olduğu için, geliştirememek sinir bozucu oluyor!" dedi.

Hamilton, sevdiği oyunda kendi arabasıyla yarışma fırsatının olmasının keyif verici olduğunu söyledi.

Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bu en güzel şeylerden birisi. Normalde yükselerek, kendi aracımı bulana kadar bekleyemezdim. Orada kendi aracımı bulduktan sonra başka bir yarış oyunu, özellikle F1 oynamadım. Nedenini bilmiyorum."

"Ancak bu oyunda şanslıyım ki kendi aracımı kazanmak için uğraşmak zorunda kalmadım çünkü bu çok uzun zaman alabilirdi. Bana kredi gönderdiler ve aracı satın aldım. Takımımla birlikte uzun yıllar gelişimine katkıda bulunduğum aracın bu oyunda olması ve insanların onu alıp sürebiliyor olması gerçekten inanılmaz." dedi.

Hamilton, asla simülatör taraftarı olmadı ve Mercedes fabrikasındaki simülatörde de çok fazla zaman geçirmiyor.

Hamilton, "Asla simülatörde sürmüyorum. Çok, çok nadiren bunu yapıyorum. Simülatörler çok, çok zor çünkü hareketler asla mükemmel olmuyor. Sürekli olarak onları geliştirmeye çalışıyorlar. Açıkçası evdeki simülatörde koltuk hareket etmiyor. Beyniniz size aracın hareket ettiğini söylüyor ancak aslında hiç hareket etmiyorsunuz."

"Bunun için zihninizi fazla kullanmanız gerekiyor ve ben bunu yapmayı, bu süreçten geçmeyi sevmiyorum. Onu yaptıktan sonra gerçeğine bindiğinizde her şey tamamen farklı oluyor."

"Bu yüzden simülatörde sürmenin şahsen fayda sağladığına inanmıyorum ancak oyun bakımından arkaarkadaşlarınla ya da çevirim içi diğer insanlarla oynamak eğlenceli olabiliyor." dedi.

Hamilton eSpor yarışlarına katılmıyor olsa da Pierre Gasly ve Charles Leclerc ile Call of Duty oynadığını açığa çıkardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Supercars Eseries: Round 5

Supercars Eseries: Round 5

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