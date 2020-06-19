Grosjean, Priaulx ve Hansen, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sanal yarış, ilk olarak 1988'de düzenlenen geleneksel Şampiyonlar Yarışı'nın ilk sanal mücadelesi olacak.

Haas F1 pilotu Grosjean, bu etkinlikte Mercedes FE sürücüsü Stoffel Vandoorne ve eski WRC ve WRX şampiyonu Petter Solberg'e katılacak. Grosjean gerçek yarışa yabancı değil, çünkü dört kez katıldığı bu yarışı 2012 yılında kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde tam zamanlı yarış kariyerine nokta koymayı planladığını söyleyen Priaulx, gerçek hayattaki etkinliğe dokuz kez katıldı. Son Dünya Rallikros Şampiyonu Timmy Hansen ise hiç yarışmadı.

Bu haftanın başında ROC, Sanal Le Mans 24 Saat'i kazanan Raffaele Marciello ve Louis Deletraz'ın yanı sıra IMSA iRacing Pro Series Şampiyonu Bruno Spengler'in de yarışacağını açıkladı.

Roc Meksika şampiyonu Benito Guerra ve DTM şampiyonu Rene Rast da Motorsport Games ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte yer alacaklar.

Yarış Motorsport.tv üzerinden canlı yayınlanacak.