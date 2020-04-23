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Grosjean kendi sim yarış takımını kurdu

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Grosjean kendi sim yarış takımını kurdu
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Nis 2020 10:48

Romain Grosjean, kendi sim yarış takımını kurarak Esports dünyasına giren en yeni sürücü oldu.

Haas sürücüsü Grosjean, "çeşitli platformlarda yarışacak ve çevrimiçi yarışta büyük bir güç olmakta kararlı" olan R8G Sim Racing Team'i kurdu ve bu ayın sonlarında sürücü kadrosunu açıklayacak.

Grosjean, "Kendi sim yarış takımımı kurmak gurur verici bir an. Çünkü motor sporlarını, yeniliği ve yeni zorlukları seviyorum."

"Ekibin iddialı hedeflerin gerçekleştirmemize yardımcı olacak eşsiz bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Grosjean, takım sürücülerine, gelecekte piste çıkma fırsatı sağlamak da istiyor.

Grosjean, "Sim yarışlarında ortaya çıkan sürücü yeteneğini hepimiz gördük ve bu etkileyici."

"Hedefimiz gerçek yarışa çıkma potansiyeli olan sürücüleri ödüllendirmek ve geliştirmeye çalışmak. Bu R8G Sim Racing Team ile ilgilenen herkes için heyecan verici bir şey." dedi.

 

Grosjean, Richard Mille ve MindMaze dahil olmak üzere bir dizi kişisel ve Haas takım sponsoruyla birlikte çalışacak.

Takım ayrıca  DTM sürücüsü Daniel Juncadella da dahil olmak üzere pek çok Espor etkinliğinde başarı elde eden Triple A e-Sports ile yakın şekilde çalışıyor.

Grosjean, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi ve Carlos Sainz'den sonra Espor dünyasına giren son F1 sürücüsü olacak.

Grosjean henüz F1 Esports etkinliklerinden herhangi birine katılmadı, ancak bu ayın başlarında bir simülatör satın aldı.

Bir sonraki resmi F1 Esports etkinliği 3 Mayıs'ta yapılacak.

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