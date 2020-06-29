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eSpor / Yarış raporu

Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı

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Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Haz 2020 05:55

Haas Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean ve Veloce Esports sürücüsü James Baldwin, Dünya Rallikros şampiyonu Timmy Hansen'in bireysel şampiyonluğa ulaştığı mücadelede Uluslar Kupası'nı kazandılar.

F1 yıldızı Grosjean ve ünlü sim yarışçısı Baldwin, Motorsport Games ortaklığıyla düzenlenen etkinliğin Uluslar Kupası finalinde Dünya RX şampiyonu Hansen ve Johan Kristoffersson'u yenerek sanal Uluslar Kupası'nı kazanmayı başardılar.

Grosjean, bir acil durumu nedeniyle son dakikada bireysel yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Ancak takım etkinliğine katıldı ve katıldığı yarışların her birini kaybetti. Neyse ki, 2019 eROC şampiyonu Baldwin, bireysel şampiyonayı kazanan Hansen'e karşı final yarışı da dahil olmak üzere katıldığı tüm yarışları kazandı.

World RX Esports Invitational Series'in lideri Hansen, bireysel şampiyonada iki kez NASCAR Meksika şampiyonu Ruben Garcia Jr'ı yendi.

Hansen, "Bu yarışa davet edilmek büyük bir onur. Buraya katılmak her zaman büyük bir hayalim oldu çünkü çocukluğumdan beri Şampiyonlar Yarışı'nı izliyorum ve tüm bu harika isimlerin rekabet ettiğini görüyorum."

“Tabii ki bizzat orada bulunmayı çok isterim, ama durum bu." dedi.

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Editör Josh Suttill

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