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eSpor / Yarış raporu

Germain Gaming, Mid-Ohio'da çifte galibiyet aldı

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Germain Gaming, Mid-Ohio'da çifte galibiyet aldı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
23 May 2020 06:00

eNASCAR Heat Pro League sezonunun ikinci ayağı, Perşembe günü NASCAR Truck Series araçları ile sanal Mid-Ohio pistinde yapıldı.

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Daniel Buttafuoco, Luis Zaiter'in önünde ilk 20 turu lider götürdü. 

Buttafuoco, ikincilik için Zaiter'i geride bırakan Nick Walker ile arasını açtı ve Zaiter, geçildikten sonra temposunu kaybetmeye devam etti.

Yarışın yarı noktasına gelindiğinde ise, Germain takımı sürücüsü 16 saniyelik liderliğini, yaptığı planlı pit stop ile kaybetti. Gridin kalanı da onu takip etti. 

5 tur sonra ise bu grup pit stoplara gelmiş olsa da, Walker'ın Buttafuoco'nun inanılmaz temposuna cevap vermesi ümitleri boşa gitti ve Buttafuoco, arayı 22 saniyeye kadar çıkardı.

 

Yarışın sonunda ise Buttafuoco, ikinci bitiren Walker'ın 26 saniye önünde yarışı kazandı. Zaiter ise kaybettiği yerlerin bir kısmını kazanarak üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Buttafuoco, bir diğer yol yarışı olan Watkins Glen'den sonraki ikinci galibiyetini aldı. Bu sayede Buttafuoco, ikinci bölümün ilk yarışlarında kazandığı galibiyet ile erken bir şampiyona liderliğini aldı.

PS4

Buttafuoco'nun takım arkadaşı Kyle Arnold ise, PS4 yarışını starttan itibaren Maxwell Castro'nun önünde götürdü.

Yarıştaki tüm pozisyonlar için tekerlek tekerleğe bir mücadele yaşandı. Gridin önlerinde ise Arnold, takım arkadaşının performansına benzer bir performans sergiledi ve Germain Gaming için baştan sona lider götürdüğü yarışı kazandı. 

Pit stopların yapılması ile beraber Arnold, Castro'ya karşı küçük bir fark açmaya başladı. Liderlerin son 5 tur kala yarıştaki son pit stoplarını yapmaları ile beraber Castro, yarış liderinin iki saniye arkasındaki yerini korudu. 

Serinin ilk bölümünü kazanan Castro, yarışın kapanış anlarına doğru arayı kapatmaya başladı. Bu ikili, Watkins Glen'de liderlik için mücadele ettikleri sırada inanılmaz bir kazaya sahne oldular ve bu bakımdan bir geçmişe sahipler.

Ancak bu sefer büyük olaylar olmadı, ancak Castro şansını denedi. Son turda Arnold'a karşı dış çizgiyi koruyarak geçmeye çalışan Castro, Arnold ile bir temas yaşadı ancak son virajda Arnold önde kalmayı başardı.

Aynı Buttafuoco gibi, bu galibiyet de Arnold'ın sezondaki ikinci galibiyeti oldu ve ikinci bölümde erkenden puan farkı açmasına yardımcı oldu. 

Harbin, Gritton ve Stone ise ilk beşi tamamlayan isimler oldu. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup , eSpor
Editör Nick DeGroot

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