Gasly, Vandoorne ve Vergne, Sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak

Le Mans organizatörü ACO, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Motorsport Games ortaklığıyla düzenlenen Le Mans 24 Saat Sanal yarışı 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Gerçek hayattaki Le Mans 24 Saat yarışı COVID-19 salgını nedeniyle 19-20 Eylül'e ertelendi.

Veloce Esports takımı, bugün itibariyle sürücü kadrolarını açıkladı ve bu isimlerden bazıları şaşırtıcıydı.

Üç farklı takıma sahip olacak olan Veloce, ilk takımda Jean Eric Vergne ve Pierre Gasly'e, ikinci takımda Norman Nato ile Stoffel Vandoorne'a ve üçüncü takımda Sacha Fenestraz ile Ryan Tveter'a sahip olacağını duyurdu.

Bu üç takımda ikişer tane sim yarışçısı da olacak.

Le Mans 24 Saat'in resmi Twitter hesabından gün boyunca yarışa katılacak isimlerle ilgili açıklamalar yapılıyor.

Rebellion Williams, dün yaptığı açıklamada yarışta iki araca sahip olacağını doğruladı. İlk araçta Louis Deletraz ile Raffaele Marciello, ikinci araçta ise Gustavo Menezes ile Bruno Senna olacak. Yine bu iki takımda ikişer tane sim yarışçısı yer alacak.

Jota Team Redline'ın ilk aracında Antonio Felix da Costa ile Felix Rosenqvist, ikinci aracında ise Will Stevens ile Gabriel Aubry olacak. Romain Grosjean'ın kendi Esports takımında Daniel Juncadella ile Mathias Beche yer alıyor.

Temsilcimiz Ayhancan Güven de Porsche ile yarışta yer alacak.

Dün, Max Verstappen, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Andre Lotterer ve Neel Jani'nin de yarışta yer alacağı açıklanmıştı.

Motorsport Games, ACO ve FIA işbirliği ile 13 - 14 Haziran tarihlerinde 50 aracın yer aldığı sanal 24 Saat yarışı yapılacak.

Sanal Le Mans 24 Sat, Motorsport.tv'den canlı olarak yayınlanacak. Yarış TSI 16:00'da başlayacak.