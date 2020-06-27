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eSpor / Son dakika

Formula Renault Esport Series'in ilk şampiyonu Cem Bölükbaşı oldu!

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Formula Renault Esport Series'in ilk şampiyonu Cem Bölükbaşı oldu!
Ekleyen:
, Editör
27 Haz 2020 09:51

Bu yıl ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series'in ilk şampiyonu temsilcimiz Cem Bölüm başı oldu.

eSpor arenasında ülkemizi gururla temsil eden Cem Bölükbaşı, bu yıl ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series'e katıldı.

Şimdiye kadar Interlagos, Montreal, Austin ve Suzuka'da toplam sekiz yarış gerçekleşti. İlk yarışta harikalar yaratmasına rağmen şanssızlıklarla boğuşan temsilcimiz, Montreal'deki iki yarışı kazandı, Austin'deki ilk yarış ikinci ve ikinci yarışta birinci oldu.

Dün gerçekleştirilen Suzuka yarışının ilkinde ikinci, ikincisinde ise birinci olan Cem, 140 puanla 2020 Formula Renault Esport Series şampiyonu oldu.

Victor Martins şampiyonayı 127 puanla ikinci bitirirken, Fabrizio Donoso 101 puanla üçüncü oldu.

Biz de temsilcimizi bu harika başarısından ötürü tebrik ediyoruz.

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Editör Kemal Şengül

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