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eSpor / Ön Bakış

Formula E'nin Race at Home Challenge serisi 2. yarışına hazırlanıyor

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Formula E'nin Race at Home Challenge serisi 2. yarışına hazırlanıyor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 May 2020 18:29

BMW Andretti sürücüsü Maximilian Günther, eSpor serisinin başlarında gösterdiği baskın performans ile beraber şampiyonanın ikinci ayağına liderlik koltuğunda gidiyor.

Koronavirüs sebebiyle durmak zorunda kalan seri, verilen bu ara sırasında, Motorsport Games ile ortak bir şekilde eSpor serisini tanıttı.

Şampiyonanın öncesinde, Monako FE pistinde bir test yarışı yapılmıştı ve Günther, Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'un önünde yarışı kazanmıştı. Ancak Belçikalı pilot, pole pozisyonunda başladığı ve ilk turu rahat götürdüğü ilk şampiyona yarışı olan Hong-Kong yarışında, ikinci turun başında yaptığı hata ile pek çok yer kaybetmişti.

Bariyerlere temas ederek altıncı sıraya kadar gerileyen Vandoorne, yarış öncesinde favorilerden biri olarak gösteriliyordu. Yarışın liderliğine geçen Günther ise, yarış sonuna kadar liderliği elinde tuttu ve Nick Cassidy'yi arkasında tutmayı başardı. 

Son Super Formula şampiyonu Cassidy ise, yerine geçtiği Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird'ün seriye katılacak olması ile beraber Günther'e tekrardan meydan okuyamayacak.

Bird'ün yaşadığı sorunlar ise, serinin kendisinin yardımıyla beraber ortadan kalktı ve böylece Formula E gridinin tamamı, seride yarışmaya başladı. Böylece Race at Home Challenge serisi, eSpor şampiyonaları arasında, resmi sürücülerden en çok destek gören şampiyona oldu. 

Yarış öncesinde yapılan online basın konferansında konuşan Bird şunları söyledi: "Diğer herkese katılmak için çok heyecanlıyım, kendimi biraz dışlanmış hissettim!"

"Bu hafta sonu tekrardan yarışabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendimi geliştirip doğru tur zamanlarını bulmak için simülatörde çokça vakit geçiriyordum."

"Tempoya yakın olduğumu gördüm, bu yüzden iyi bir şey yapabileceğim konusunda iyimserim. Daha istikrarlı ve hızlı olduğumu gördüm, ki bu da gayet iyi bir şey."

Her yarış için yapılan hazırlıklar çok azılı oldu - çifte FE şampiyonu Jean-Eric Vergne ve DS Techeetah takım arkadaşı Antonio Felix da Costa, 2019-20 takımlar şampiyonasını önde götürüyorlar. İkili, Autosport'un Formula E podcast programı olan Current Affairs'e yaptıkları açıklamada, Hong Kong yarışı öncesi araç ayarlarını değiş tokuş ettiklerini ve doğru ayarları yakalamaya çalıştıklarını söylemişlerdi. 

Ancak bu hafta sonuna özel olarak şampiyonanın puanları azaltılacak, çünkü pilotlar tamamıyla yeni bir pistte yarışacaklar.

Pilotlar, rFactor 2 oyununda daha öncesinden bulunan bir FE pisti yerine, Jersey City'de bir bilgisayar tarafından yapılmış bir pist düzeninde yarışacaklar.

Bir sonraki yarış, 2 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.30'dan itibaren canlı yayınlanacak. Yarış, Formula E websitesinden, Motorsport.com'dan ve Formula E'nin Facebook, Twitter, YouTube ve Twitch hesaplarından izlenebilecek.

The Race at Home Challenge serisi, koronavirüsün eğitim ile ev ekonomisine verdiği zarardan etkilenen çocuklar ve ailelerine yardım etmek amacıyla UNICEF ile beraber çalışıyor. 

Resmi şampiyona sürücülerinin yarıştığı ana yarış ile beraber the Race at Home Challenge, simülasyon yarışları dünyasının en önemli pilotları ile de bir yarış düzenliyor. 

Simülasyon yarışçılarının yaptığı 8 yarışlık takvimlik şampiyonanın galibi, senenin ilerleyen dönemlerinde bir Gen2 FE aracı ile gerçek hayattaki bir teste katılma hakkı kazanacak. 

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Seri Formula E , eSpor

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